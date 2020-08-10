Такую позицию председатель партии Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛСХД) Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка на парламентских выборах Ингрида Шимоните выразили в письме к объединяющей правые политические силы Европейской народной партии.
Они заявили, что "у Беларуси нет легитимного президента", а "Александр Лукашенко проиграл выборы и пытается сохранить власть брутальной силой".
В письме также говорится, что "Евросоюз должен потребовать новых свободных и демократических выборов главы страны и освобождения представителей оппозиции. Мы обязаны ввести санкции против должностных лиц и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических выборов".
"Пока это не будет достигнуто, власть Беларуси не должна получать финансовую помощь, кроме прямой помощи неправительственным организациям, независимым от власти сообществам и бизнесу, без возможности для власти влиять на распределение такой помощи", - утверждают Г. Ландсбергис и И. Шимоните.
Власти Беларуси объявили, что президент Александр Лукашенко собрал на выборах 80 проц. голосов и был переизбран на еще один срок полномочий. Однако оппозиция утверждает, что результаты были подтасованы. В столкновениях протестующих с милицией в Минске погиб один человек, десятки ранены.
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