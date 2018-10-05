В нем указывается, что в апреле офис Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге стал объектом враждебной кибероперации, осуществленной российской службой военной разведки (ГРУ). Эта операция была пресечена разведывательными службами Нидерландов в партнерстве с Великобританией. Кроме того, 4 октября власти Великобритании сообщили о подтверждении факта принадлежности ряда лиц, совершавших кибератаки по всему миру, к российской военной разведке (ГРУ).

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с этой попыткой подорвать неприкосновенность Организации по запрещению химического оружия, авторитетной международной организации, расположенной в Нидерландах. Этот акт агрессии выражает неуважение к возложенной на Организацию по запрещению химического оружия важной задаче - способствовать уничтожению химического оружия во всем мире в рамках мандата Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Руководители Евросоюза отметили, что подобные действия Москвы подрывают "международное право и международные институты" и заявили, что ЕС "продолжит укреплять цифровую устойчивость собственных институтов и институтов стран-членов, а также международных партнеров и организаций".