Председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выступили с заявлением, осуждающим враждебную деятельность российских властей.
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В нем указывается, что в апреле офис Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге стал объектом враждебной кибероперации, осуществленной российской службой военной разведки (ГРУ). Эта операция была пресечена разведывательными службами Нидерландов в партнерстве с Великобританией. Кроме того, 4 октября власти Великобритании сообщили о подтверждении факта принадлежности ряда лиц, совершавших кибератаки по всему миру, к российской военной разведке (ГРУ).

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"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с этой попыткой подорвать неприкосновенность Организации по запрещению химического оружия, авторитетной международной организации, расположенной в Нидерландах. Этот акт агрессии выражает неуважение к возложенной на Организацию по запрещению химического оружия важной задаче - способствовать уничтожению химического оружия во всем мире в рамках мандата Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Руководители Евросоюза отметили, что подобные действия Москвы подрывают "международное право и международные институты" и заявили, что ЕС "продолжит укреплять цифровую устойчивость собственных институтов и институтов стран-членов, а также международных партнеров и организаций".

"Голос Америки"
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