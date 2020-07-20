Лидеры ЕС продолжают переговоры о бюджете, фермеры Литвы ожидают увеличения выплат

Дипломаты надеются, что председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник вечером представит новый проект бюджета ЕС и Фонда восстановления европейской экономики руководству ЕС, которое заседает в Брюсселе с пятницы.

В субботу на переговорах Литве было предложено дополнительно 125 млн евро средств на развитие села в качестве частичной компенсации в связи с низкими прямыми выплатами фермерам, однако литовская делегация во главе с президентом Гитанасом Науседой намерена добиваться большего.

Председатель Литовской сельскохозяйственной палаты (ЛСП) Арунас Свитоюс в понедельник сказал, что компенсация в размере 125 млн евро не соответствует ожиданиям литовских земледельцев.

"Когда мы получаем миллиарды, эти миллионы - очень маленький кусочек. Их нужно больше (...) Эти 150 млн евро ведь не на год, а на весь период. Давайте разделим и останется по 20 млн евро в год. Совершеннейший мизер", - сказал BNS глава ЛСП.

Фермеры стран Балтии сейчас получают самые маленькие прямые выплаты в ЕС - они составляют около 170 евро за гектар, между тем средний показатель в ЕС превышает 250 евро.

В соответствии с внесенными в этом году предложениями Еврокомиссии (ЕК), прямые выплаты для фермеров Литвы понемногу будут увеличиваться с 2022 года, пока в 2027 году не достигнут 78% среднего показателя ЕС.

Г. Науседа в начале переговоров заявил, что будет добиваться, чтобы уже в следующем году выплаты были увеличены до 196 евро.

В субботу дополнительные компенсации были предусмотрены в общей сложности девяти странам ЕС, в том числе Латвии и Эстонии, показывает полученный BNS документ.

Как утверждают дипломатические источники, президент Литвы с премьерами Латвии и Эстонии в воскресенье на отдельной встрече согласовали "единую позицию" по прямым выплатам фермерам и представили ее председателю саммита Ш. Мишелю.

"На едином рынке ЕС прямые выплаты фермерам Литвы не могут отличаться от прямых выплат фермерам некоторых других стран в три раза", - сказал президент для распространенного после встречи пресс-релиза.

Дипломаты надеются, что в понедельник вечером или в ночь на вторник на саммите удастся совершить прорыв.

"Динамика такая, что мы работаем до конца, как во время конклава, пока не появится белый дым", - сказал в понедельник после обеда журналистам дипломат, который наблюдает за ходом переговоров и пожелал остаться неизвестным.