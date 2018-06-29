О достижении компромисса по беженцам утром в пятницу сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Лидеры стран ЕС также решили продлить санкции по отношению к России.
Theresa May, Vladimiras Putinas, Donaldas Tuskas
© AFP / Scanpix

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что лидеры ЕС пришли к "прорывному" соглашению после того, как заседали всю ночь.

По данным источника агентства dpa в дипломатических кругах, лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это. Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Лагерь беженцев в Северной Африке

Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море. Пока неясно, какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря.

Вечером в четверг Италия заблокировала заявление участников саммита в Брюсселе.

Курс евро по отношению к доллару США после появления новости об успехе переговоров вырос на 0,6 процента.

Санкции по отношению к Москве

Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продлении экономических санкций по отношению к России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта в Украине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.

Deutsche Welle
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