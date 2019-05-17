Лидеры белорусской оппозиции: БелАЭС - это российская ядерная бомба на границе с Литвой

По словам Жигимантаса Павилёниса, встречи в таком формате планируется проводить раз в два месяца, поскольку такое объединение приносит пользу. Политик предложил обсудить как внутреннюю политическую и экономическую ситуацию в Беларуси, так и глобальные геополитические проблемы, одной из которых является строительство атомной электростанции в Островце.

"Нас действительно беспокоит ситуация в Беларуси. Мы можем лишь гадать о планах Кремля, связанных с концом срока полномочий Путина, нам важна внутренняя ситуация в Беларуси. Признаков демократии мы там не наблюдаем. То, чем мы можем помочь, мы всегда готовы делать, напрямую общаясь с представителями белорусской оппозиции, ценя их тяжёлую деятельность. Беларуси мог бы подойти пример Украины, её сближение с Европейским союзом", – заявил присутствовавший на встрече депутат Андрюс Кубилюс.

Бывший кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, бывший политзаключенный, долголетний председатель незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич начал свою речь с извинений в адрес литовского народа из-за того, что жители Беларуси не смогли помешать властям построить атомную электростанцию на границе с Литвой. Также он выразил желание поблагодарить жителей Литвы за принципиальную позицию по отношению к происходящему в Беларуси.

"К сожалению, такая принципиальность политиков в государствах Европейского Союза сейчас – скорее исключение, чем правило. Политики в других европейских государствах теперь принимают нелегитимный белорусский режим как равного партнера, невзирая на его преступления против нашего народа и государства", – заявил Николай Статкевич.

По словам оппозиционера, действующий белорусский президент в последнее время в определённых кругах воспринимается как защитник независимости Беларуси от России. Это мнение нелепо, считает Николай Статкевич.

"Экономика не реформируется, русификация продолжается, Россия доминирует в информационном пространстве, давление режима на общество усиливается, преследование патриотов не прекращается. Причина в том, что диктатор защищает не независимость, а существующий уровень дотаций", – сказал политик.

По мнению Николая Статкевича, функционирование белорусского политического режима, изначально сформированного как паразитарный и марионеточный, возможно только благодаря колоссальным российским дотациям, без которых существование белорусской государственной промышленности было бы невозможно.

"Без российских дотаций весь этот большой колхоз давно бы потерпел крах. Без этих дотаций Беларусь бы уже давно забыла о правлении Лукашенко", – заявил политик.

Между тем то, что воспринималось белорусскими властями как комфортное состояние, для Москвы было только процессом, в конце которого – поглощение Беларуси.

"План этого поглощения 20 лет назад предложил сам Лукашенко, он называется "Договор о создании Союзного государства". В Москве уже решили его участь: чтобы не ставить под угрозу процесс инкорпорации, на каком-то этапе Лукашенко уберут. Возможностей для этого более чем достаточно", – заявил Статкевич.

Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas © Sputnik / Scanpix

Инкорпорация Беларуси позволит Путину остаться у власти после 2024 года в качестве президента Союзного государства и поднять свой рейтинг. Для теряющего популярность немолодого лидера, полагает Николай Статкевич, это куда лучше, чем просто изменить Конституцию, потому что изменение Конституции у непопулярного уже лидера вызовет в России протесты значительной части российского общества, а присоединение новых земель – эйфорию и рост рейтинга.

По словам оппозиционера, о готовности защищать независимость Беларуси всеми возможными способами заявил Белорусский национальный конгресс. Николай Статкевич сообщил, что будет участвовать в парламентских и президентских выборах в Беларуси с целью мобилизации протестных настроений населения.

"Мы отлично понимаем, что реальных выборов у нас нет, потому что избирательные комиссии, специально отобранные властью, попросту не считают бюллетени, но даже фейковые "выборы" - это возможность для проведения массовых протестов. У нас не осталось иных рычагов воздействия на власть, кроме массовых протестов. Мы будем использовать эти кампании в первую очередь как легальную возможность публичной работы в обществе для массовых акций, чтобы заставить вернуть нам настоящие выборы президента.

Избирательное законодательство запрещает мне участвовать в выборах, но я буду бороться за право участвовать даже в фейковых выборах. Мы начнём кампанию уже осенью. Наша цель - заставить власть пойти на уступки, заставить вернуть нам выборы", – заявил Николай Статкевич.

Второй гость Сейма Литвы, бывший политзаключенный, долголетний лидер незарегистрированной Белорусской христианско-демократической партии Павел Северинец заявил, что партия выдвинула его кандидатуру для участия в праймериз с целью избрания единого лидера в президентской кампании, которая "должна быть единой для того, чтобы белорусы имели альтернативу".

"Поскольку выборов нет, то решение о конкретном участии будет приниматься позже. Вероятный вариант, что в случае форс-мажора – а он там назревает: дворцовые перевороты, Россия суётся, и так далее – это возможный вариант. Просто я не хочу говорить, что буду участвовать в выборах. В Беларуси все понимают, что выборов у нас нет. Речь идёт о том, чтобы на случай форс-мажора была альтернатива. Николаю [Статкевичу] сложнее, у него есть судимость, его не пропустят. У меня шанс есть, пока судимости нет, хотя за Куропаты её мне могут организовать хоть завтра", – признался политик.

Литва - одна из редких стран на Западе, которая в последние годы держит принципиальную позицию по Беларуси и по режиму, заявил Павел Северинец, напомнив, что белорусы и литовцы долгое время жили в одном успешном государстве, и что у Беларуси с Литвой никогда не было конфликтов.

Лидер белорусских христианских демократов сообщил, что в Беларуси ухудшается ситуация с правами человека: по словам политика, там в данное время насчитывается 9 политических заключённых. "К сожалению, это для многих европейских политиков пока – не аргумент", – посетовал Павел Северинец.

Политик сообщил, что в Куропатах ( место массовых захоронений жертв сталинских репрессий) белорусские власти планируют создать впритык к захоронению национальный выставочный центр. В то же время там убирают установленные гражданскими активистами деревянные кресты, в том числе и крест, появившийся там благодаря стараниям жителей Литвы в память о литовцах, убитых сталинистами в Беларуси.

"Это показывает, до какого уровня может дойти Лукашенко в своём стремлении понравиться или части российской элиты, или сталинистам внутри Беларуси", – подчеркнул Павел Северинец.

Представители оппозиции повергли критике мнение профессора Гинтаутаса Мажейкиса из Каунаса или бывшего советника президента Литвы Дали Грибаускайте Лауринаса Йонавичюса, о том, что Беларуси, имея в виду Лукашенко, надо помогать как Украине отбиться от России.

"Поверьте, Лукашенко использует свои отношения с Западом только для шантажа Москвы. Даже сейчас, когда его прижали, он готов продавать белорусский язык, прославлять Сталина, только бы сказать, мол, я ваши российские интересы тут буду защищать", – заявил Павел Северинец.

По его мнению, одним из таких российских проектов является строящаяся в Островце в 22 км от границы с Литвой и в 50 км от Вильнюса Белорусская АЭС. Политик подчеркнул нецелесообразность строительства атомной электростанции в Беларуси, заявив, что в случае её запуска, намеченного на конец 2019 г., в стране придётся закрыть несколько городов, существующих за счёт тепловых электростанций, а продавать электроэнергию некуда.

"Это – российская ядерная бомба, заложенная на границе с Литвой – ни больше, ни меньше. И мы думаем, что если в воспалённых мозгах в российском Генштабе есть какие-то планы по вторжению на территорию Евросоюза, конкретно, в Литву, Латвию, Эстонию, то, наверное, эта ядерная бомба может сработать", – заявил Павел Северинец.

Глава белорусских христианских демократов напомнил, что лидер восстания 1863-1864 гг. Кастусь Калиновский, останки которого вместе с телами других повстанцев подлежат перезахоронению на вильнюсском кладбище Расу, для белорусских властей не является героем, поскольку "сражался против России". Политик обратился к депутатам Сейма с просьбой, чтобы представители гражданского общества Беларуси могли участвовать в церемонии перезахоронения. Об этом же попросил и присутствовавший на встрече лидер организации "Белорусская национальная память" Анатолий Михнавец.

Белорусские политики Николай Статкевич и Павел Северинец в Сейме Литвы © Сяржук Гавриленко

"Мы вместе с вами жили в успешной цивилизации Великого княжества Литовского. Мы сражаемся за нашу и вашу свободу. Просьба от меня и многих людей, которые видят в Литве большого друга, который всегда поможет в беде: не забывать о том, что Беларусь – это не Лукашенко, о том, что белорусы, которые сражаются за свободу, это ваши братья. Верым! Можам! Пераможам! (Верим. Можем. Победим)", – эмоционально закончил по-белорусски своё выступление Павел Северинец.

Николай Статкевич заявил о росте протестных настроений в белорусском обществе. По мнению политика, наибольшая степень ненависти по отношению к белорусской власти наблюдается у жителей небольших селений в восточной Беларуси. Одной из причин негативного отношения населения к властям, трудовой миграции в Россию, Польшу и Литву, распада семей Статкевич назвал низкие зарплаты.

По словам политика, белорусское общество изменилось: в 90-е годы за независимость Беларуси выступали 27% населения страны, а 40% были против, сейчас же суверенитет республики поддерживают 95% её жителей, при этом рейтинг Путина в Беларуси в несколько раз выше, чем рейтинг Лукашенко.

"Хотим мы этого или не хотим, нас ждут драматические изменения. Часть населения готова на всё, чтобы Лукашенко убрали, пусть это будет даже Путин. С оружием в руках готовы защищать независимость от России 17% человек. Вроде бы это немного, но женщины обычно не говорят об оружии в руках, больные, пенсионеры – тоже, значит, это – примерно миллион здоровых мужчин. Я думаю, этого достаточно", – заявил Николай Статкевич.

Подполковник запаса, один из создателей "Белорусского объединения военных", Николай Статкевич ещё до распада СССР разработал концепцию создания белорусской армии. Между тем на армию, как и на другие силовые структуры в Беларуси, по мнению политика, в случае возникновения угрозы независимости Беларуси со стороны Российской Федерации в силу большого процента пророссийски настроенных и этнических русских среди командного состава рассчитывать нельзя.

"Ситуация хуже, чем в Украине. Но у нас очень большие традиции партизанской войны. Я это говорю всегда публично и открыто. У нас 1000 км границы со странами НАТО и 1000 км с Украиной. В Украине находятся сотни белорусских добровольцев, воевавших на Донбассе. А даже несколько сотен вооруженных людей достаточно, чтобы запустить процесс массовой партизанской войны.

Я говорю об этом, потому что не хочу, чтобы это случилось. Но если бунт случится раньше, чем инкорпорация, они [Россия] точно не вмешаются. Сейчас 60% белорусов очень позитивно относятся к России. Но они сразу же поменяют своё мнение, когда Россия войдёт. Будем ждать дальше. Революцию нельзя организовать, но её можно возглавить, и я не скрываю, мы готовимся к этому", – подытожил Николай Статкевич.