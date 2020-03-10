Лидером парламентской оппозиции в Литве станет Габриэлюс Ландсбергис

По соглашению оппозиционных фракций он будет лидером оппозиции до завершения срока полномочий сейма этого созыва в середине ноября.
Во вторник депутаты планируют назначить его и членом правления сейма. После этого голосования он официально вступит в должность.
Г. Ландсбергис отметил, что повестка работы оппозиции будет определяться актуальными вопросами.
"Я думаю, что актуальные проблемы будут формировать повестку работы. Несомненно, мы должны учитывать, действительно ли государство хорошо готово к самым сложным случаям в связи с распространяющимся в мире вирусом", – сказал он журналистам в сейме во вторник.
По словам политика, оппозиция также должна обсудить и предложение провести парламентское расследование, возможно, незаконного сбора информации в Департаменте госбезопасности.
Три оппозиционные фракции – Союза Отечества - Литовских христианских демократов, Литовской социал-демократической партии и Либерального движения – в марте прошлого года подписали соглашение о лидере оппозиции.
Согласно этой договоренности, представители фракций занимают должность лидера оппозиции по принципу ротации.
Эту должность уже занимала староста либералов Виктория Чмилите-Нельсен и социал-демократ Юлюс Сабатаускас.
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