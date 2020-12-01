"Я вижу, что планка требований к кандидатам на этот раз выше, чем была прежде. Видимо, это неплохо, это хорошо. Просто от этих людей большего ждут", – сказала Армонайте в интервью на радио LRT, подчеркнув, что надеется, что Партии свободы не придется искать замену своим кандидатам.
"Мы ждем, что скажет президент. Я, конечно, надеюсь, что не придется составлять список заново", – сказала она о списке кандидатов своей партии.
Политик заверила, что кандидатов выбирали из списка с более чем 10 фамилиями. Глава страны Гитанас Науседа 1 декабря встречается с назначенным премьер-министром Ингридой Шимоните, чтобы обсудить кандидатов в министры.
Президент упоминал, что весь список целиком одобрен не будет. Президентская служба после встреч раскритиковала кандидатов Партии свободы на пост главы Минюста (Эвелину Добровольску) и главы транспорта и сообщения (Каспараса Адомайтиса).
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