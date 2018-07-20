Прокуроры соседней страны расследуют возможно непрозрачное использование средств поддержки Союза поляков Литвы, который возглавляет М.Мацкевич. Поддерживающий эту политическую организацию польский фонд "Поддержка поляков на Востоке" утверждает, что М.Мацкевич мог фальсифицировать счета.
М.Мацкевич отвергает обвинения, но отправляться для дачи ответов по этому вопросу в Польшу не желает: "Если они хотят, пусть сами приезжают и всё проверяют либо пусть передают материал литовским правоохранительным органам. Если меня вызовут литовские прокуроры, я им всё объясню. Если они скажут, что я должен поехать в Польшу, тогда и поеду", - сказал парламентарий газете Lietuvos rytas.
М.Мацкевич уверяет, что от прокуроров Польши получил только одно приглашение на опрос. "Но я написал им письмо и попросил, чтобы собранные материалы были переданы литовским чиновникам. Я гражданин Литвы - на меня распространяются наши законы и международные нормы. Если там что-то серьёзное, все должно быть по закону, в незаконной деятельности я не буду участвовать. Польские юристы мне тоже советовали никуда не ехать, прокуроры этой страны не имеют на это права", - сказал член Сейма, обвиняющий польские власти в попытке справиться с ним.
Лидер Союза поляков Литвы М.Мацкевич на опрос в Польшу не поедет (СМИ (1)
Член Сейма Михал Мацкевич , которого в Польше...
Глава МИД: Литва не сомневается в обязательствах США перед НАТО (56)
Литва доверяет обязательствам США по коллективной...
В связи с Brexit Литва с партнёрами продвигает создание единого союза на рынке капитала (2)
Литва и семь скандинавских стран призывают...
"Из всех искусств...": Главизбирком Литвы разглядел скрытую рекламу Карбаускиса и "крестьян" в сериале (20)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) постановила, что...
"Времени достаточно": обжалует ли правительство Литвы решение Еврокомиссии по Газпрому? (16)
Литовское правительство ещё не имеет ответа, обжалует...
TOP новостей
Самый дешевый ночлег на литовском взморье: за 15 евро – 4 кровати и общий уличный туалет (4)
"Тишина, несколько сот метров до моря, рядом...
Рейд инспекторов в ТЦ: соответствует ли мороженое указанной массе (19)
Лето можно назвать временем, когда мороженое идет...
Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе (20)
Президент России Владимир Путин во время саммита со...
В Литве свою деятельность вскоре начнет российская компания Yandex.Taxi (41)
Российская компания Yandex .Taxi вскоре намерена начать...
Близкие погибшего военного: причина смерти совершенно неясна (23)
В минувшие выходные вечеринка военных в одной из усадеб...