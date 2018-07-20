Прокуроры соседней страны расследуют возможно непрозрачное использование средств поддержки Союза поляков Литвы, который возглавляет М.Мацкевич. Поддерживающий эту политическую организацию польский фонд "Поддержка поляков на Востоке" утверждает, что М.Мацкевич мог фальсифицировать счета.

М.Мацкевич отвергает обвинения, но отправляться для дачи ответов по этому вопросу в Польшу не желает: "Если они хотят, пусть сами приезжают и всё проверяют либо пусть передают материал литовским правоохранительным органам. Если меня вызовут литовские прокуроры, я им всё объясню. Если они скажут, что я должен поехать в Польшу, тогда и поеду", - сказал парламентарий газете Lietuvos rytas.

М.Мацкевич уверяет, что от прокуроров Польши получил только одно приглашение на опрос. "Но я написал им письмо и попросил, чтобы собранные материалы были переданы литовским чиновникам. Я гражданин Литвы - на меня распространяются наши законы и международные нормы. Если там что-то серьёзное, все должно быть по закону, в незаконной деятельности я не буду участвовать. Польские юристы мне тоже советовали никуда не ехать, прокуроры этой страны не имеют на это права", - сказал член Сейма, обвиняющий польские власти в попытке справиться с ним.