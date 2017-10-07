Лидер социал-демократов Литвы: раскола в партии не будет

Председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас 7 октября прибыл на заседании Комиссии по этике и процедурам и сказал, что в данной ситуации "бунтовщики" каждое решение большинства либо обжалуют, либо ставят под сомнение, поэтому стражи этики хотят как можно лучше выполнить свою работу, по этой же причине он сам хочет изложить свою позицию.
Gintautas Paluckas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я не буду оценивать юридические и псевдоюридические моменты. Я представлю политическую оценку", - сказал он.

На вопрос, как он оценивает тот факт, что ни один из "бунтовщиков" на заседание комиссии не явился, Палуцкас сказал, что "удивлен тем, что депутаты, обвиняющие партию в том, что она их не выслушала и в ней не хватает демократии", - не воспользовались возможностью высказать свою позицию.

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"Мне кажется, что это странная ситуация. Для всех создали равные возможности. Не хотите рассказать, не хотите объяснить... Это опять-таки демократия", - пожал он плечами.

На вопрос, искали бы компромисс, если бы "бунтовщики" передумали, Палуцкас ответил: "Выход очень простой. Осуществить решение совета партии, и, отталкиваясь от него, искать соглашения нового формата. Но члены фракции считают это неприемлемым, а они подписали соглашение, которое противоречит решению партии".

Председатель партии не сказал, какие санкции могут быть приняты в отношении "бунтовщиков".

"Не дай Бог, еще скажут, что я на кого-то повлиял, поскольку уже сейчас так говорят, что председатель давит на других. Председатель ни на кого не давит. И воздерживается от преждевременных оценок", - сказал Палуцкас.

Он отказался от предложения оппонентов провести внеочередной съезд партии, сославшись на то, что он не является апелляционным органом.

"Ради всего святого, в партии нет никакого раскола. 10-11 человек - это не партия. Партия едина, отделения едины, никакой угрозы раскола нет", - отметил глава соцдемов.

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