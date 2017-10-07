Лидер социал-демократов Литвы: раскола в партии не будет

"Я не буду оценивать юридические и псевдоюридические моменты. Я представлю политическую оценку", - сказал он.

На вопрос, как он оценивает тот факт, что ни один из "бунтовщиков" на заседание комиссии не явился, Палуцкас сказал, что "удивлен тем, что депутаты, обвиняющие партию в том, что она их не выслушала и в ней не хватает демократии", - не воспользовались возможностью высказать свою позицию.

"Мне кажется, что это странная ситуация. Для всех создали равные возможности. Не хотите рассказать, не хотите объяснить... Это опять-таки демократия", - пожал он плечами.

На вопрос, искали бы компромисс, если бы "бунтовщики" передумали, Палуцкас ответил: "Выход очень простой. Осуществить решение совета партии, и, отталкиваясь от него, искать соглашения нового формата. Но члены фракции считают это неприемлемым, а они подписали соглашение, которое противоречит решению партии".

Председатель партии не сказал, какие санкции могут быть приняты в отношении "бунтовщиков".

"Не дай Бог, еще скажут, что я на кого-то повлиял, поскольку уже сейчас так говорят, что председатель давит на других. Председатель ни на кого не давит. И воздерживается от преждевременных оценок", - сказал Палуцкас.

Он отказался от предложения оппонентов провести внеочередной съезд партии, сославшись на то, что он не является апелляционным органом.

"Ради всего святого, в партии нет никакого раскола. 10-11 человек - это не партия. Партия едина, отделения едины, никакой угрозы раскола нет", - отметил глава соцдемов.