Лидер социал-демократов Литвы: раскола в партии не будет

"Я не буду оценивать юридические и псевдоюридические моменты. Я представлю политическую оценку", - сказал он.
На вопрос, как он оценивает тот факт, что ни один из "бунтовщиков" на заседание комиссии не явился, Палуцкас сказал, что "удивлен тем, что депутаты, обвиняющие партию в том, что она их не выслушала и в ней не хватает демократии", - не воспользовались возможностью высказать свою позицию.
"Мне кажется, что это странная ситуация. Для всех создали равные возможности. Не хотите рассказать, не хотите объяснить... Это опять-таки демократия", - пожал он плечами.
На вопрос, искали бы компромисс, если бы "бунтовщики" передумали, Палуцкас ответил: "Выход очень простой. Осуществить решение совета партии, и, отталкиваясь от него, искать соглашения нового формата. Но члены фракции считают это неприемлемым, а они подписали соглашение, которое противоречит решению партии".
Председатель партии не сказал, какие санкции могут быть приняты в отношении "бунтовщиков".
"Не дай Бог, еще скажут, что я на кого-то повлиял, поскольку уже сейчас так говорят, что председатель давит на других. Председатель ни на кого не давит. И воздерживается от преждевременных оценок", - сказал Палуцкас.
Он отказался от предложения оппонентов провести внеочередной съезд партии, сославшись на то, что он не является апелляционным органом.
"Ради всего святого, в партии нет никакого раскола. 10-11 человек - это не партия. Партия едина, отделения едины, никакой угрозы раскола нет", - отметил глава соцдемов.
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