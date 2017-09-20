Такие выводы можно сделать, прочитав его записи в фейсбуке.
"Есть много политических причин, в силу которых можно не покупать электроэнергию у Островецкой АЭС, но ни одна из них не связана с безопасностью строительства или деятельности АЭС", – эти слова политика вызвали волну возмущения у пользователей.
"Вот так. И не надо дурачить людей. Это тоже самое, что асфальт на автостраде молоком поливать и всем говорить, что делаешь это, чтобы не росла трава.
Это тот случай, когда немного можешь сделать, но ЧТО-ТО делать надо, несмотря на то, что это ЧТО-ТО, за исключением политического заявления, никак на решение проблемы не влияет", – пишет он.
Палуцкас также прибавил, что "сегодня Островецкая АЭС также потенциально небезопасна, как и до решения не покупать у нее электроэнергию".
"Поэтому вопрос все еще "висит" – что предлагает правительство, чтобы гарантировать/положительно влиять на безопасность АЭС?", – вопрошал он в фейсбуке.
DELFI напоминает, что на минувшей неделе правительство Литвы рассмотрело план по ограничению импорта электроэнергии Островецкой АЭС в Литву. В июне парламент подтвердил, что Островецкая АЭС небезопасна и представляет угрозу нацбезопасности Литвы, окружению и здоровью общества.
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