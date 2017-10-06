По его мнению, лучше направить средства на снижение социального отчуждения.

Он не поддерживает появившуюся в Сейме идею обновить подписанное лидерами парламентских партий в 2012 году соглашение о доведении оборонных ассигнований до 2% ВВП к 2020 году. Этого показателя Литва должна достигнуть уже в следующем году.

"В соответствии с национальным соглашением и обязательством перед НАТО мы достигли этих 2% от ВВП. И все: все дискуссии и предложения увеличить финансирование обороны, подписывать новые соглашения, на наш взгляд, абсолютно несвоевременны, потому что для национальной безопасности точно так же важно и другое: бедность, социальное отчуждение и социальное неравенство. Для решения этих проблем следует сконцентрировать ресурсы экономического роста", - сказал Г. Палуцкас BNS.

По ее словам, такую позицию ЛСДП сформулировал совет партии на заседании в четверг.

Предложение подписать новое партийное соглашение о дальнейшем увеличении финансирования обороны в четверг распространила объединяющая почти 30 парламентариев Временная группа поддержки Вооруженных сил Литвы и Литовского союза стрелков, которую возглавляет консерватор Аудронюс Ажубалис.

Группа парламентариев предлагает представителям восьми парламентских партий взвесить не уменьшающуюся угрозу в связи с проводимой Россией модернизацией ее Западного военного округа, а также обеспечить и в дальнейшем "последовательное и удовлетворяющее потребностям финансирование обороны".

Министр обороны Раймундас Кароблис подчеркивает, что ограничиваться 2% ВВП на оборону не стоит, потому что Литва долгое время не делала больших инвестиций в вооружения. Он утверждает, что ответственные за планирование представители НАТО предлагают увеличить финансирование обороны до 2,5% ВВП.

Литва стала увеличивать оборонные ассигнования с 2014 года, после действий России на Украине и в регионе Балтийского моря.

В утвержденной Сеймом в январе Стратегии национальной безопасности предусмотрено, что финансирование оборонной сферы будет доведено до 2% ВВП самое позднее в 2018 году, будет обеспечено дальнейшее последовательное увеличение финансирования. За эту стратегию проголосовали 106 парламентариев из 141, в том числе и глава парламента, и только один член сейма воздержался. Голосовавших против не было.