Р.Карбаускис сказал, что сделал такое предложение, ценя её компетенцию.

"Я предложил ей принять участие в выборах спикера Сейма", - сказал Р.Карбаускис BNS в четверг вечером.

"Я сказал ей, что она получит большую поддержку нашей фракции и, возможно, других фракций. Она - очень яркий потенциальный кандидат и, безусловно, могла бы стать отличным спикером Сейма", - добавил он.

Р. Карбаускис сказал, что В.Чмилите-Нильсен получила бы поддержку, даже если бы либералы не присоединились к правящему большинству.

"Я никогда не стал бы говорить с лидером фракции и партии Движения либералов, если бы это не была В. Чмилите. Я смотрю на неё как на личность, достойную уважения личность", - сказал Р.Карбаускис.

В.Чмилите-Нильсен сообщила BNS, что Карбаускис обещал поддержать её кандидатуру на пост спикера Сейма на встрече во вторник, которая состоялась по его инициативе.

По словам Чмилите-Нильсен, она отклонила это предложение, поскольку не хотела, чтобы фракция стала инструментом для решения проблем правящих властей.

"Позиция или высокие позиции в Сейме второстепенны, и это не мой приоритет. Вот почему, посоветовавшись с членами нашей фракции, я решила отказаться от предложенной мне позиции спикера Сейма", - сказала лидер либералов.

Р.Карбаускис неоднократно призывал спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса уйти в отставку с тем, чтобы его пост перешёл к представителю Социал-демократической рабочей партии Литвы, однако глава парламента не соглашается добровольно уйти в отставку.

В этом месяце Пранцкетис вышел из Союза крестьян и "зелёных" Литвы.

Председатель Сейма избирается тайным голосованием.