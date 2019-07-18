Лидер "Порядка и справедливости" не будет участвовать в выборах 2020 года

Лидер входящей в правящую коалицию партии "Порядок и справедливость" (ПС) Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что не будет баллотироваться на парламентских выборах в Литве в следующем году.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Сегодня я работаю в Сейме, через год, очевидно, что срок моих полномочий закончится, и я перейду на работу в частный сектор, чем и занимался до сих пор", – сказал председатель ПС в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Р. Жемайтайтис работает в Сейме Литвы третий срок полномочий с 2008 года.

ПС он возглавил в 2016 году.

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