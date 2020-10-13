Лидер Партии свободы: не думаю, что после этих выборов Линкявичюс должен оставаться на посту министра

По ее словам, в правительстве должны работать те политики, за которых голосовали люди.

"Я думаю, что Линас Линкявичюс сделал много важного в сфере внешней политики Литвы, но я не считаю (что он должен остаться на этом посту), поскольку избиратели его не выбрали. Для того в Литве и проводят выборы, чтобы интересы людей представляли те политики, которых выбрали", – сказала Армонайте.

Напомним, что социал-"трудовики", с которыми на выборы шел Линкявичюс, в парламент не прошли.