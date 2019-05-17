"Оппозиция всегда готова к различным сценариям, однако единственное, к чему оппозиция не готова, так это плясать под дудку председателя Комитета по делам культуры Рамунаса Карбаускиса", – заявила парламентарий в пятницу в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Она считает, что Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") не собирался уступать кормило власти, а своими предвыборными заявлениями "аграрии" сами загнали себя в угол, сейчас же пытаются найти объяснения заявлениям, которые звучали в последние недели.

"Этот антирекорд смены мнений поставлен в последние недели. Я считаю, что избирателям также не импонируют подобные метания", – сказала В. Чмилите-Нельсен.

До первого тура президентских выборов и Р. Карбаускис, и С. Сквернялис утверждали, что в случае проигрыша партии на президентских выборах и выборах в ЕП, она покинет власть. Сам премьер сказал, что уйдет в отставку с 12 июля.

Однако во вторник фракция ЛСКЗ в Сейме Литвы выразила поддержку премьеру и решила остаться в правящем большинстве, премьер сказал, что еще подумает, как поступить после избрания нового президента – вернет ли он полномочия, а затем будет стремиться сформировать правительство, или уйдет в отставку.

Сейчас у "крестьян" самая крупная фракция в парламенте, в нее входят 50 депутатов. Сейм возглавляет не входящий во фракцию представитель ЛСКЗ Викторас Пранцкетис.