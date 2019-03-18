Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис, прогнозировавший партии самое большое число мандатов на муниципальных выборах, признал, что не оценил, насколько на этих выборах важна роль личности.
Bronis Ropė, Ramūnas Karbauskis, Ausma Miškinienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Очевидно, я не оценил того, насколько сильно воздействуют личности на выборах", – завил журналистам Р. Карбаускис в Вильнюсе.

"Если бы мы разрешили большему количество своих членов Сейма пойти кандидатами в мэры, то точно картина была бы иной", – добавил он.

ЛСКЗ получил 222 мандата членов муниципальных советов, мэрами избраны лишь пять кандидатов партии, еще один мэр избран благодаря коалиции "аграриев" и либералов.

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По количеству мандатов членов советов ЛСКЗ остался третьим, а по количеству мэров – четвертым.

Р. Карбаускис утверждает, что настоящая поддержка партий в национальном масштабе прояснится после майских выборов в Европарламент.

Все же он заявил, что победу части других партий на выборах мэров определили и наработки "аграриев" в правительстве и сейме.

По словам Р. Карбаускиса, с 2016 года центральная власть взялась за завершение старых программ госинвестиций в объекты в регионах.

"А кто же разрезал красные ленточки у этих объектов? Разрезали те же мэры, большинство их них победили на выборах", – заявил лидер ЛСКЗ.

"Это настоящие выборы личностей, и очевидно, это изменение, когда мы ввели прямые выборы мэров, оно кристаллизовалось именно в том, что те мэры, которые способны конструктивно работать, способны выполнять свои программы, они и закрепляются", – добавил он.

Политик утверждает, что результаты выборов свидетельствуют "об отсутствии разочарования во власти".

"Очевидно, что люди не разочаровались в самоуправлении, а нам, решающим вопросы национальной политики, отрадно, что люди меньше эмигрируют, довольны тем, как действуют все звенья власти", – считает лидер "аграриев".

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