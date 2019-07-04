Лидер "крестьян": спикер Сейма Литвы отождествил себя с должностью

Так он сказал после того как Пранцкетис вновь отказался уходить в отставку, несмотря на то, что правящая коалиция намерена передать должность спикера Сейма "социал-трудовикам".

Р.Карбаускис утверждает, что ему было неудобно перед коллегами, потому что "мы вынуждаем их принимать участие в решениях, которые вовсе не должны быть их проблемой".

"Это всегда было внутренним вопросом фракции, но теперь член нашей партии стал отождествлять себя с этой позицией, и теперь кажется, что спикер Сейма не спикер Сейма, а просто Пранцкетис", - сказал BNS лидер "крестьянин".

"Но суть в том, что я не знаю в истории таких случаев, когда человек был избран, и с изменением коалиционного соглашения он не соглашается делать то, что говорит партия", - добавил он.

По словам политика, голосование за снятие Пранцкетиса с должности состоится во вторник.

Спикер Сейма продолжает утверждать, что он не уйдёт в отставку, потому что он подчиняется "законам Литовской Республики", а не законам Р.Карбаускиса".

Председатель Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) сказал, что не понимает, почему глава парламента называет его фамилию.

"Я никогда нигде ни разу не говорил плохо о спикере Сейма Викторасе Пранцкетисе. (...) Просто он надумал провести пиар-кампанию с целью доказать, что это какая-то месть с моей стороны", - сказал Р.Карбаускис.