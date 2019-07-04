Так он сказал после того как Пранцкетис вновь отказался уходить в отставку, несмотря на то, что правящая коалиция намерена передать должность спикера Сейма "социал-трудовикам".
Р.Карбаускис утверждает, что ему было неудобно перед коллегами, потому что "мы вынуждаем их принимать участие в решениях, которые вовсе не должны быть их проблемой".
"Это всегда было внутренним вопросом фракции, но теперь член нашей партии стал отождествлять себя с этой позицией, и теперь кажется, что спикер Сейма не спикер Сейма, а просто Пранцкетис", - сказал BNS лидер "крестьянин".
"Но суть в том, что я не знаю в истории таких случаев, когда человек был избран, и с изменением коалиционного соглашения он не соглашается делать то, что говорит партия", - добавил он.
По словам политика, голосование за снятие Пранцкетиса с должности состоится во вторник.
Спикер Сейма продолжает утверждать, что он не уйдёт в отставку, потому что он подчиняется "законам Литовской Республики", а не законам Р.Карбаускиса".
Председатель Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) сказал, что не понимает, почему глава парламента называет его фамилию.
"Я никогда нигде ни разу не говорил плохо о спикере Сейма Викторасе Пранцкетисе. (...) Просто он надумал провести пиар-кампанию с целью доказать, что это какая-то месть с моей стороны", - сказал Р.Карбаускис.
Лидер "крестьян": спикер Сейма Литвы отождествил себя с должностью
Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", заявил в...
ФОТО: Пранцкетис с должности председателя Сейма Литвы не уйдёт (3)
Спикер Сейма Литвы "крестьянин" Викторас Пранцкетис...
Премьер Литвы призывает социал-трудовиков не говорить ультиматумами о Пранцкетисе
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг...
Избранный президент Литвы во время инаугурации призовёт людей быть более активными (14)
Во время инаугурации избранного президента Гитанаса...
Грибаускайте поздравила Трампа с Днём независимости (55)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...
TOP новостей
ФОТО: Пранцкетис с должности председателя Сейма Литвы не уйдёт (3)
Спикер Сейма Литвы "крестьянин" Викторас Пранцкетис...
Избранный президент Литвы во время инаугурации призовёт людей быть более активными (14)
Во время инаугурации избранного президента Гитанаса...
Грибаускайте поздравила Трампа с Днём независимости (55)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...
Место сдачи ненужных вещей в Вильнюсе становится популярнее (20)
На интернет-сайтах жители делятся информацией о том,...
Над Литвой – новый мощный циклон: разбушуются сильные ветра и дожди, похолодает ещё больше (5)
Сегодня влияние на погоду в нашей стране всё ещё будет...