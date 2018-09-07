"Нынешний премьер действительно будет сильным кандидатом, который сможет победить на выборах. Никаких окончательных решений ни С. Сквернялис, ни партия пока не приняли", - сказал в интервью газете Р. Карбаускис. Он прогнозировал, что кандидатура С. Сквернялиса будет предложена и для дальнейшего руководства правительством, поскольку "было бы глупо и необдуманно менять премьера, который хорошо выполняет свою работу".
"От решения ЛСКЗ будет зависеть, кого предложат в качестве премьера новому президенту. Это решение вряд ли будет зависеть от того, как кандидат выступил на выборах. Если говорить о С. Сквернялисе, о его возможностях остаться премьером, если он не будет участвовать в президентских выборах или проиграет на них, могу лишь сказать, что он, вероятно, будет предложен для дальнейшего выполнения своих обязанностей", - рассуждал лидер "аграриев".
В ответ на вопрос о возможных наиболее реальных кандидатах партии в премьеры, если все же это будет не С. Сквернялис, Р. Карбаускис сказал, что это не рассматривалось и не планируется рассматривать по причине неактуальности.
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