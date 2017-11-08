"Мы надеялись на определенные перемены в других фракциях. За эти две недели они не произошли, и мы не планируем привлекать новых партнеров в коалицию. Если ничего не изменится, то останется то, что сейчас пытаются называть меньшинством - 69 голосов. У нас действительно нет нехватки голосов для принятия любых решений, поэтому мы формально не будем стремиться к тому, чтобы называться большинством, и чтобы был 71 голос. Вот такое решение", - сказал Р. Карбаускис в интервью порталу LRT .lt.

Глава ЛСКЗ повторил, что у "аграриев" нет никаких проблем с количеством голосов.

Ранее Литовский союз крестьян и зеленых ( ЛСКЗ, "аграрии") у которого вместе с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом 57 представителей в парламенте, подписал коалиционное соглашение с бывшей фракцией Социал-демократической партии. Однако эта фракция раскололась на две и изменила названия. В поддерживающей "аграриев" фракции Социал-демократического труда остаются 12 депутатов, поэтому формально у правящих 69 голосов, что составляет менее половины депутатов. Всего в литовском сейме 141 депутат.

Вновь созданная фракция Литовской социал-демократической партии с семью членами объявила себя оппозиционной.

В Сейме оппозиционными объявили себя фракция Союза Отечества - Литовских христианских демократов, в которой 31 депутата, фракция Либерального движения с 13 членами, фракция партии "Порядок и справедливость" с семью членами, и подавшие в понедельник заявление о создании фракции социал-демократы, в целом -58 депутатов.

Состоящая из восьми членов фракция Избирательной акции поляков Литвы - Христианских демократов не входит в правящее большинство, но и не объявляла себя оппозиционной. Шесть парламентариев входят в Смешанную группу - к ней автоматически причисляются парламентарии, не принадлежащие фракции.