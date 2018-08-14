По его словам, одной из возможных мер могло бы быть ограничение времени работы торговых центров (ТЦ) в выходные, что может простимулировать появление небольших магазинов.

"Если бы у нас были те же механизмы, которые мы могли бы применять для регулирования цен на продукты питания, мы точно бы это сделали, но там немного иначе, цены на продукты питания так не регулируются, мы быстро получили бы санкции из Евросоюза (ЕС). Но некоторые меры мы можем применить, и одна из (таких) мер - изменить порядок работы и запретить ТЦ работать в выходные", - сказал Р. Карбаускис.

Премьер Саулюс Сквернялис в понедельник сказал, что рост цен на товары и услуги можно обуздать с помощью повышения конкуренции, ее на розничном рынке сейчас не хватает. Он подтвердил, что рассматривается возможность упростить создание новых небольших магазинов, продажу фермерской продукции, а также уменьшить влияние крупных ТЦ, возможно, и путем ограничения времени их работы в выходные.

Сейм в конце июня приступил к рассмотрению предложенной представителями партии "Порядок и справедливость" поправки о том, чтобы с 2019 года крупные ТЦ не роаботали в праздничные дни и в последнее воскресенье каждого месяца. В Трудовом кодексе значится 13 праздничных дней.

В Польше с марта этого года и до конца года магазинам разпрешено работать два воскресенья в месяц, в 2019 году - одно воскресенье, а с 2020 года работа магазинов по воскресеньям запрещена.