"Даже не верится, что так могло быть. Зачем сейчас распространять эту информацию? Кто-то хочет противопоставить президента кому-то, я не очень понимаю. Возможно, это икры между бывшим и нынешним президентами, которые сейчас летают в публичном пространстве? Но это, по моему убеждению, провокация", – сказал BNS в среду лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых".

Р. Карбаускис не видит оснований для начала парламентского расследования.

"Я видел этот текст, и совершенно согласен с решением (правления сейма – BNS), которое поддержал Комитет по национальной безопасности и обороне, не начинать расследование, поскольку они не видят оснований. Я тоже не вижу, я в это не верю. Если сделать предположение, то тогда начнется расследование, касающееся высшего руководителя государства. Я не думаю, что это реально, не считаю, что это было реально", – сказал он.

По мнению Р. Карбаускиса, если начинать расследование, то следует делать предположение о том, что указания разведка о сборе информации о некоторых лицах давались в администрации президента во время правления Дали Грибаускайте.

"Если не упоминать Ушацкаса, то может быть ряд заказчиков, а если упоминать Ушацкаса, то остаются лишь консерваторы, нет других вариантов. Зачем им это было нужно, мне трудно понять. И консерваторы сами не могли дать поручение ДГБ расследовать эти вещи, значит, высший руководитель государства должен был дать такое указание. Теоретически это можно как-то объяснить, поскольку известно о "тюльпановой почте" и подобном. Если делать такое предположение, во что я не верю", – сказал политик.

Высокопоставленный представитель литовской разведки информировал сейм и представителей правоохранительных органов о том, что по указанию руководства Департамента госбезопасности (ДГБ) в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Эту информацию депутат Витаутас Бакас представил в среду членам Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

В среду ДГБ решительно опроверг эту информацию.

"Мы решительно отрицаем информацию, появившуюся в СМИ. ДГБ точно не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах", – заявила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

Член сейма В. Бакас в феврале попросил правление сейма инициировать временную следственную комиссию по "возможному незаконному вмешательству в избирательные процессы, незаконному сбору и использованию информации". Правление сейма отказалось начинать парламентское расследование.