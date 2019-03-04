

"Разумеется, эти выборы мы не выиграли, но мы получили намного больше мандатов. (...) Считать себя проигравшими мы не видим смысла", - сказал Р. Карбаускис на пресс-конференции в понедельник в вильнюсском Великокняжеском дворце.

По его данным, Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) на состоявшихся в воскресенье выборах получил около 230 мандатов в муниципальных советах - на треть больше, чем сейчас. Перед выборами Р. Карбаускис прогнозировал, что партия получит около 300 мандатов.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в этом году партия набрала в общей сложности 11,4% голосов, в 2015 году - 7%.

По словам председателя ЛСКЗ, голоса "аграриев" собрали различные общественные комитеты.

"Очевидно, что на выборах победили комитеты, и много наших голосов, которые в национальном масштабе, скорее всего, достались бы ЛСКЗ, взяли комитета, особенно в городах", - сказал Р. Карбаускис.

Он обратил внимание, что впервые у ЛСКЗ будут представители в советах крупных городов - Вильнюса, Клайпеды, Мариямполе, Паланги.

Лидер партии сказал, что будет побуждать "аграриев" формировать в разных самоуправлениях максимально широкие коалиции.

На первом туре выборов мэров избраны два представителя ЛСКЗ - Витас Яряцкас в Биржайском районе и Антанас Бязарас в Шяуляйском районе. Во второй тур вышли 11 кандидатов этой партии.