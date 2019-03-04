Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис говорит, что результаты муниципальных выборов для партии не так хороши, как ожидалось, однако общая позиция улучшена, особенно в городах.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij


"Разумеется, эти выборы мы не выиграли, но мы получили намного больше мандатов. (...) Считать себя проигравшими мы не видим смысла", - сказал Р. Карбаускис на пресс-конференции в понедельник в вильнюсском Великокняжеском дворце.

По его данным, Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) на состоявшихся в воскресенье выборах получил около 230 мандатов в муниципальных советах - на треть больше, чем сейчас. Перед выборами Р. Карбаускис прогнозировал, что партия получит около 300 мандатов.

Статьи по теме:
В Клайпеде вызов Грубляускасу во втором туре бросит Вайткус  (3)
Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Зуокас и Шимашюс  (29)

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в этом году партия набрала в общей сложности 11,4% голосов, в 2015 году - 7%.

По словам председателя ЛСКЗ, голоса "аграриев" собрали различные общественные комитеты.

"Очевидно, что на выборах победили комитеты, и много наших голосов, которые в национальном масштабе, скорее всего, достались бы ЛСКЗ, взяли комитета, особенно в городах", - сказал Р. Карбаускис.

Он обратил внимание, что впервые у ЛСКЗ будут представители в советах крупных городов - Вильнюса, Клайпеды, Мариямполе, Паланги.

Лидер партии сказал, что будет побуждать "аграриев" формировать в разных самоуправлениях максимально широкие коалиции.

На первом туре выборов мэров избраны два представителя ЛСКЗ - Витас Яряцкас в Биржайском районе и Антанас Бязарас в Шяуляйском районе. Во второй тур вышли 11 кандидатов этой партии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (44)

Во время муниципальных выборов в Литве при...

Литва: в первом туре муниципальных выборов избрано 19 мэров

В первом туре муниципальных выборов в Литве избрано 19...

Сквернялис: будет больше мандатов и больше мэров (10)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис надеется,...

Карбаускис надеется, что у "аграриев" будет 300 представителей в муниципальных советах

Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ)...

Прогноз Карбаускиса: если победит Шимоните, ждут еще одни выборы (13)

"Молчание для кандидата намного хуже, чем высказывания",...

Политика

Политологи: победа комитетов на выборах в Литве говорит об эрозии партийной системы (1)

Преобладание общественных избирательных комитетов на...

Лидер "крестьян" Карбаускис: считать себя проигравшими не видим смысла (7)

Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис...

Премьер Литвы предложит Беларуси вместо БелАЭС оборудовать электростанцию на газе (37)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...

В Клайпеде вызов Грубляускасу во втором туре бросит Вайткус В коалицию со всеми, кроме Титова (3)

В Клайпеде во втором туре выборов за пост мэра города...

Visvaldas Matijošaitis švenčia Visvaldas Matijošaitis švenčia pergalę

Матийошайтис в первом туре одержал уверенную победу на выборах мэра Каунаса

Висвалдас Матийошайтис в первом туре одержал...

TOP новостей

Реформа распугала копивших на пенсию: тысячи людей отказываются от накопления в пенсионных фондах (4)

Реформа системы пенсионного накопления дала жителям...

Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (44)

Во время муниципальных выборов в Литве при...

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Зуокас и Шимашюс (29)

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и...

Лидер "крестьян" Карбаускис: считать себя проигравшими не видим смысла (7)

Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис...

Налоговая инспекция дала возможность заплатить "забытые" налоги составлены соглашения на сумму 665 000 евро (2)

В этом году Государственная налоговая инспекция...