Лидер правящих в Литве крестьян Рамунас Карбаускис считает, что весенние выборы не помешают конструктивной работе Сейма, поскольку оппозиция, по его мнению, сделает все, чтобы парламент не функционировал.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

"Были множественные попытки как-нибудь помешать нашей работе. Это будет продолжаться и сейчас, то есть разницы не будет. Я могу заверить вас, что эта сессия абсолютно не будет отличаться от предыдущей. Оппозиция сделает все возможное, чтобы мы не смогли действовать", - сказал Р. Карбаускис в воскресенье перед началом весенней сессии.

Придерживаясь даты, установленной Конституцией, парламентарии встретились в воскресенье на весенней сессии Сейма.

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Её рабочая программа включает 545 законопроектов, представленных президентом Литвы, правительством, комитетами Сейма, фракциями и членами Сейма.

На первом пленарном заседании свои работы представят спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Весенняя сессия начинается 10 марта и заканчивается 30 июня.

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