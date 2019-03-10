"Были множественные попытки как-нибудь помешать нашей работе. Это будет продолжаться и сейчас, то есть разницы не будет. Я могу заверить вас, что эта сессия абсолютно не будет отличаться от предыдущей. Оппозиция сделает все возможное, чтобы мы не смогли действовать", - сказал Р. Карбаускис в воскресенье перед началом весенней сессии.

Придерживаясь даты, установленной Конституцией, парламентарии встретились в воскресенье на весенней сессии Сейма.

Её рабочая программа включает 545 законопроектов, представленных президентом Литвы, правительством, комитетами Сейма, фракциями и членами Сейма.

На первом пленарном заседании свои работы представят спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Весенняя сессия начинается 10 марта и заканчивается 30 июня.