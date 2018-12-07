Он утверждает, что забота президента об учителях не является искренней, она стремится к политической выгоде.

"Это попытка продемонстрировать ту заботу, которую нужно было показать раньше, если бы эта забота была бы действительно искренней. Поскольку сейчас складывается картина того, что пытаются участвовать в политическом процессе и заработать какие-то дивиденды", – сказал BNS в пятницу Р. Карбаускис.

"Президент дала очень много политических оценок. (...) Это очередное высказывание о том, что власть плохая, и что не тех избрали", – добавил он.

В четверг глава государства внесла поправки к введенной в сентябре системе штатной оплаты труда учителей после встречи с лидерами профсоюзов сферы образования, политиками, экспертами.

Р. Карбаускис удивлен тому, что президентская администрация в последние недели не вмешивалась в переговоры правительства со всеми профсоюзами.

"Когда на самом деле президенту следовало отправить советников на встрече, их там не было", – отметил лидер ЛСКЗ.

В транслировавшемся в пятницу интервью литовскому национальному радио LRT президент заявила, что реформа образования вызывала недовольство учителей потому, что была подготовлена поспешно и высокомерно.

Забастовка Профсоюза работников сферы просвещения под руководством Андрюса Навицкаса по поводу штатной системы оплаты продолжается уже почти четыре недели.

Президент предлагает упросить структуру штатной оплаты труда, установив две категории деятельности учителей, а не три, как сейчас.

Поправки предусматривают иные пропорции уроков, подготовки к урокам, проверки домашнего задания и общественной деятельности в учительской ставке.

Президент предлагает установить, что в рамках общеобразовательной программы рабочее время учителя в неделю составляет 36 часов. Из них 30 часов будут составлять уроки, подготовка к ним, оценка достижений ученика, а 6 часов будут связаны с общественной деятельностью и профессиональным ростом.