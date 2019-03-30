"Вы являетесь вдохновением. Вы – наш взгляд в будущее. Вы – наш урок, вдохновляющий урок, и это – старт к ещё большей победе", – говорил Г.Ландсбергис.
Заседание совета партии началось со вручения цветов, оваций избранным мэрам и благодарностям в адрес тех, кто присоединился к работе на выборах.
На прошедших в марте муниципальных выборах консерваторы получили 11 мандатов - в Алитусском, Аникщяйском, Кайшядорском, Купишкском, Молетском, Пасвальском, Радвилишкском, Расейнском, Скуодасском и Шакяйском районах, а также в Паланге.
По словам Г.Ландсбергиса, обязательно следует оценить представление партии в больших городах, где завоевать посты мэров не вышло.
"Большие города требуют большего нашего внимания. В президиуме мы приняли решение, что обратимся в три отдела с просьбой о рефлексии - что получилось, что не получилось. Действительно есть, о чём подумать - чему порадоваться, о чем побеспокоиться", – сказал Г.Ландсбергис.
В то же время бывший лидер партии Андрюс Кубилюс заявил, что сложно конкурировать с мэрами, которые переизбираются из года в год. Также он не поскупился на критику из-за ценностных вещей.
"У нас иногда не получается понять, что для людей в действительности важно. Мы говорим о каких-то материальных вещах, но не осязаем того, что важно", – заявил на заседании совета А.Кубилюс.
"Мы должны найти эту литовскую мечту и принести её в дом каждого человека", – добавил он.
Всего на муниципальных выборах в марте консерваторы получили 274 мандата.
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (20)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...
В Вильнюсе отмечают 15-летие вступления Литвы в НАТО (189)
В субботу в столице Литвы проходят торжественные...
НАТО в Литве: возможности и ожидания (150)
Литва в пятницу отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО....
Абромавичюс: верю, что Зеленский победит на президентских выборах (39)
Айварас Абромавичюс , бывший министр экономики...
Кандидаты в президенты Литвы расскажут, что предлагают национальным меньшинствам (29)
3 апреля кандидаты в президенты Литвы примут участие в...
TOP новостей
В Вильнюсе отмечают 15-летие вступления Литвы в НАТО (189)
В субботу в столице Литвы проходят торжественные...
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (128)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (42)
На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (20)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...