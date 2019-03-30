"Вы являетесь вдохновением. Вы – наш взгляд в будущее. Вы – наш урок, вдохновляющий урок, и это – старт к ещё большей победе", – говорил Г.Ландсбергис.

Заседание совета партии началось со вручения цветов, оваций избранным мэрам и благодарностям в адрес тех, кто присоединился к работе на выборах.

На прошедших в марте муниципальных выборах консерваторы получили 11 мандатов - в Алитусском, Аникщяйском, Кайшядорском, Купишкском, Молетском, Пасвальском, Радвилишкском, Расейнском, Скуодасском и Шакяйском районах, а также в Паланге.

По словам Г.Ландсбергиса, обязательно следует оценить представление партии в больших городах, где завоевать посты мэров не вышло.

"Большие города требуют большего нашего внимания. В президиуме мы приняли решение, что обратимся в три отдела с просьбой о рефлексии - что получилось, что не получилось. Действительно есть, о чём подумать - чему порадоваться, о чем побеспокоиться", – сказал Г.Ландсбергис.

В то же время бывший лидер партии Андрюс Кубилюс заявил, что сложно конкурировать с мэрами, которые переизбираются из года в год. Также он не поскупился на критику из-за ценностных вещей.

"У нас иногда не получается понять, что для людей в действительности важно. Мы говорим о каких-то материальных вещах, но не осязаем того, что важно", – заявил на заседании совета А.Кубилюс.

"Мы должны найти эту литовскую мечту и принести её в дом каждого человека", – добавил он.

Всего на муниципальных выборах в марте консерваторы получили 274 мандата.