"Осталось очень недолго ждать, так что я запасся терпением, призываю и других запастись и спокойно дождатся результатов", - сказал он журналистам в Каунасе в среду.

Г. Ландсбергис сказал, что "не проводит красные линии" и не называет партии, с которыми консерваторы категорически не пойдут в коалицию.

"Мы - за, не против, посмотрим, как будет выглядеть этот новый Сейм, с какими (партиями - ред.) мы сможем сформировать коалицию и провести работу в жизнь. (Лидер списка - ред.) Ингрида Шимоните упомянула о правительстве меньшинства, это означает сильную фракцию меньшинства, поддерживаемую другими силами, я бы не стал исключать и этот вариант, считаю его вполне реалистичным", - сказал лидер консерваторов.

По его словам, пока с другими партиями переговоров о вероятной совместной работе не было.

Выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проводится досрочное голосование.