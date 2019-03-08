Г. Ландсбергис утверждает, что этот шаг мог быть использован как повод отозвать санкции Евросоюза в отношении Беларуси.
"Это предвыборная игра, которая может остановить не БелАЭС, а быть использована как повод отозвать санкции в отношении Беларуси", – заявил BNS лидер консерваторов.
Он сказал, что на следующей неделе встретится по вопросу позиции Литвы с министром иностранных дел Линасом Линквичюсом. В четверг С. Сквернялис подписал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.
С. Сквернялис также заявил, что предложенная альтернатива была бы выгодной белорусской экономике и "открыла бы качественно новую страницу не только в наших взаимоотношениях, но и в отношениях Беларуси с Европейским Союзом".
Литва уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 километрах от границы Литвы и в 50 километрах от самого крупного города страны - Вильнюса. АЭС строит российская корпорация "Росатом".
Первый реактор белорусы планируют запустить в этом, а второй – в следующем году.
С. Сквернялис неожиданно заявил о новом предложении по БелЭАС на прошлой неделе, а в понедельник уточнил его детали.
Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С. Сквернялиса в президентских выборах.
До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.
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