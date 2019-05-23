"Десять лет руководила женщина, сейчас пришло время, чтобы страну возглавили мужчины", – сказал журналистам В. Томашевский, голосовавший досрочно в Вильнюсе.
Политик добавил, что независимый кандидат Г. Науседа представляет пропагандируемые его партией христианские, семейные ценности, а выдвинутая консерваторами бывший министр финансов и член сейма Ингрида Шимоните является либералом.
В. Томашевский сказал, что на выборах в Европарламент Коалиция союза христианских семей и Альянса русских надеется получить один мандат, как и в 2014 году.
Сам европарламентарий В. Томашевский является лидером и списка этого года.
В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.
В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
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