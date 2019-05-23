Лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский в четверг заявил, что во втором туре президентских выборов голосовал за экономиста Гитанаса Науседу.
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Десять лет руководила женщина, сейчас пришло время, чтобы страну возглавили мужчины", – сказал журналистам В. Томашевский, голосовавший досрочно в Вильнюсе.

Политик добавил, что независимый кандидат Г. Науседа представляет пропагандируемые его партией христианские, семейные ценности, а выдвинутая консерваторами бывший министр финансов и член сейма Ингрида Шимоните является либералом.

Статьи по теме:
Глава штаба Науседы рассказал о расходах и планах  (1)
Литовские "крестьяне" призывают голосовать за Науседу  (9)

В. Томашевский сказал, что на выборах в Европарламент Коалиция союза христианских семей и Альянса русских надеется получить один мандат, как и в 2014 году.

Сам европарламентарий В. Томашевский является лидером и списка этого года.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Статьи по теме:

В Европе начались выборы в Европарламент

Первыми голосование начали жители Нидерландов и...

Социал-трудовики Литвы на президентских выборах поддерживают Науседу (1)

Литовская социал-демократическая трудовая партия...

Карбаускис: если президентом станет Шимоните, она будет общаться с нами как Грибаускайте (35)

Кандидат в президенты Литвы экономит Гитанас Науседа...

Политика

Лидер Избирательной акции поляков Литвы на выборах поддержал Науседу (2)

Лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза...

Глава штаба Науседы рассказал о расходах и планах (1)

У одних доходы непрозрачные, а у других – неэффективные...

Литовские "крестьяне" призывают голосовать за Науседу (9)

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ,...

Социал-трудовики Литвы на президентских выборах поддерживают Науседу (1)

Литовская социал-демократическая трудовая партия...

Прокуратура Литвы остановила расследование дела 13 января (4)

В среду Генпрокуратура Литвы подтвердила, что...

TOP новостей

Эмиграция из Литвы снижается: данные за прошлый год обнадеживают (50)

В Литву в прошлом году приехало практически столько...

В Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет (13)

Сотрудники литовской таможни на этой неделе не...

Великобритания запустила кампанию по привлечению врачей: прогнозируют угрозу для Литвы (1)

Агентства по связям с общественностью информируют,...

Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš griežtesnę interneto kontrolę Леонид Волков Алексей Навальный и Леонид Волков

Почему внешнее отключение России от интернета - это утопия и коррупция? Интервью сотрудника ФБК Леонида Волкова порталу DELFI (30)

Задержанный на 30 суток во вторник, 21 мая, в Москве...

Квартира в заброшенном доме стоит 430 000 евро, почему? (7)

С аукциона продают квартиру в заброшенном доме на ул....