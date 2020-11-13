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В пятницу на пост спикера парламента Литвы была избрана 37-летняя председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.
Лидер Движения либералов Чмилите-Нильсен стала спикером сейма Литвы
© DELFI / Andrius Ufartas

За ее кандидатуру в ходе тайного голосования проголосовали 106 депутатов, 18 были "против", пять воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Чмилите-Нильсен родилась в 1983 году в Шяуляй, в 2007 году получила степень бакалавра английской филологии Латвийского университета.

С 2001 по 2015 годы она была профессиональной шахматисткой, гроссмейстером, многолетним членом Литовской национальной сборной.

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Чмилите-Нильсен является победительницей Европейского чемпионата 2011 года, призером Мирового чемпионата 2006 года, победительницей Мировых шахматных олимпиад 2000 и 2004 годов.

В Сейме она работает с 2015 года.


Председателем Движения либералов Чмилите-Нильсен была избрана в сентябре прошлого года.

Она награждена Орденом Пятой степени им. Великого Князя Литвы Гедиминаса, Офицерским крестом Ордена "За заслуги перед Литвой", является почетным гражданином Шяуляй.

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