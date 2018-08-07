"Я действительно не вижу возможности появления других кандидатов, если С. Сквернялис согласится участвовать в выборах. Его лидерство очевидно, правительство работает успешно", - сказал Р. Карбаускис BNS во вторник.
Он утверждает, что кандидат ЛСКЗ победит на выборах, поскольку все прочие потенциальные претенденты не выглядят "кандидатами народа".
Сам премьер на минувшей неделе отметил, что говорить об его участии в президентских выборах пока преждевременно.
Во вторник в интервью радиостанции LRT премьер сказал, что "аграрии", работающие сейчас в коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией будут искать общего кандидата правящего большинства.
Ранее, представитель "аграриев", министр экономики Виргиниюс Синкявичюс заявлял, что партия на президентских выборах готова поддержать нынешнего премьера и пока не видит других кандидатов.
Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.
В рейтингах возможных кандидатов в президенты, опубликованных порталом delfi.lt, С. Сквернялис занимает четвертое место - по новейшим данным, за него готовы голосовать 6,3% избирателей. По данным опроса, больше голосов набрал бы экономист Гитанас Науседа, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, бывший глава МИД Вигаудас Ушацкас.
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