Как утверждает руководство партии, в деле о коррупции выгоду получили только бывший председатель партии Элигиюс Масюлис, экс-парламентарий Шарунас Густайнис и вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис. "Мы трактуем так, что два "джентельмена удачи" нанесли большой урон партии своими манипуляциями или тем, что прикрывались партией, потому что никаких полномочий действовать таким образом - я имею в виду Э. Масюлиса и Ш. Густайниса - не было", - сказал на пресс-конференции в пятницу вице-председатель Литовского либерального движения (ЛЛД) и глава фракции ЛЛД в сейме Эугениюс Гентвилас. Он уверял, что адвокаты уже прочитали официальные подозрения, однако в них, по словам Э. Гентвиласа, "никаких новых фактических обстоятельств нет", а есть лишь новые интерпретации определенных эпизодов. Он также уверял, что подозрения правоохраны "притянуты (за уши)". Э. Гентвилас говорит, что в подозрениях о незаконной деятельности партии правоохрана указывает переданную Р. Курлянскисом Э. Масюлису взятку в размере 106 тыс. евро и нематериальные взятки - участие в показанной 4 ноября 2015 года программе "Альфа-неделя" на телеканале LNK. Как указывают ответственные расследование органы, взятка была получена за влияние при выборе места для памятника Йонасу Басанавичюсу (патриарху литовского национального возрождения - ред.) в Вильнюсе, при обсуждении в Сейме поправок к Закону о потребительских кредитах и за постановление о дороге Вильнюс - Утяна. По словам Э. Гентвиласа, ни в одном из перечисленных эпизодов, которые вменяет в вину правоохрана, "никакого давления фракция не ощущала" и результаты голосования показывают, что об этом не было речи", а концерн MG Baltic не получил никакой выгоды. Взятка Р. Курлянскиса Э. Масюлису, по его словам, была тем, что "два парня действовали в свою пользу, прикрываясь партией". Еще один указанный следственными органами как действие в пользу партии эпизод, по словам главы фракции - это взятка в размере 8700 евро, которую якобы получил учрежденный Ш. Густайнисом Институт прикладной политики. На эти деньги институт организовал обучение для членов партии. Невзирая на то, что институт был учрежден Ш. Густайнисом, Э. Гентвилас уверял, что институт ничто не связывает с ЛЛД.

