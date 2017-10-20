«Закон о партиях предусматривает, что если установлено серьезное нарушение, финансовая поддержка ГИК не выделяется. Максимальный срок лишения финансирования партии может составлять 2 года», - сказала глава ГИК Лаура Матйошайтите в передаче «В центре внимания» на ЛРТ.

«Главная избирательная комиссия приняла решение, что курсы, организованные Институтом прикладной политики, были неденежной жертвой Движению либералов. Движение либералов не платило институту за обучение. Комиссия установила, что эти тренинги были направлены на политическую кампанию Движения либералов. Обучение организовали, проводили и участвовали в качестве лекторов члены Движения либералов. Логотипы партии использовались повсюду», - сказала руководитель ГИК.

По ее словам, приглашения на данное мероприятие были разосланы очень четко определенному кругу людей, никто из посторонних людей не мог присутствовать на этих курсах.

«Другой аспект - то, что неденежная жертва не была задекларирована, не была отражена в финансовых отчетах, представленных партией. Весь набор этих обстоятельств определил наше, ГИК, решение», - сказала Майошайтине.

По ее словам, стоимость курсов составляла 45 000 евро.

Как уже сообщалось, в четверг с постов заместителя председателя Движения либералов, который сейчас занимает мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, ушли европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, член сейма Виталиюс Гайлюс и Марцийонас Урмонас.

П.Ауштрявичюс в передаче «В центре внимания» сказал, что этот поступок не был обусловлен желанием кого-то задеть.

«Мы хотим сказать, что стремимся к изменениям, которые сейчас необходимы Движению либералов. Нам нужно изменение в партии, нам нужно новое руководство, нам нужно наметить перспективы для новой деятельности, оценить их ответственно. Может быть, теперь нам нужно поговорить о новой политической силе, я не исключаю такой вариант. Я считаю ситуацию сложной, но не такой безнадежной. Однако нам нужно действовать, а не оглядываться и ждать, пока кто-то нам поможет», - сказал П.Ауштрявичюс.

В свою очередь, председатель партии Движение либералов Р. Шимашюс утверждает, что обдумывает, оставаться ли ему председателем партии.

«Ситуация в партии, это очевидно, очень сложная. Я сам нахожусь в странной ситуации, потому что то, что решил ГИК, произошло до того, как я стал председателем партии. Когда я стал председателем, я знал, что партию ждут трудные времена, но поскольку у меня есть очень важная либеральная идея, я знал, что начинаю сложный и долгий период в качестве председателя партии», - сказал Р.Шимашюс.

Он заявил, что окончательное решение, уходить ли ему с поста председателя партии или остаться, примет в пятницу.