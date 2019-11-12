"Проблема в том, что по Конституции, депутат не может работать на другой работе, а лицензию врача продлевают только в том случае, если есть справка работодателя, в которой сказано, что человек хотя бы 3 года из 5 последних работал практикующим врачом", - сказано в пресс-релизе.

В Службе аккредитации указано, что лицензию врача-психиатра Вериге продлили 29 октября 2019 года.

Верига является депутатом с 14 ноября 2016 года, а возглавляет Минздрав с 14 декабря 2016 года, значит с тех пор он не мог работать врачом-психиатром. Это значит, что он мог заниматься практикой не больше двух лет и четырех месяцев, за последние 5 лет.

"При выяснении обстоятельств, стало известно, что в правилах есть исключение, которое помогает продлить лицензию без практики, но для этого надо посещать специальные курсы повышения квалификации. Надо было выслушать курс не менее 72 ч. Когда, как, где и делал ли он это вообще надо выяснить.

Если предположить, что глава Минздрава как врач-психиатр не мог посещать эти курсы, значит лицензия была продлена незаконно", - сказал либерал Эугениюс Гентвилас.

Пресс-секретарь министра Лина Бушинскайте заверила, что все законно.

"Надо заметить, что представители оппозиции должны знать, что такой порядок действует на протяжении многих лет, он утвержден бывшими министрами, которые сейчас работают в оппозиции - Юозасом Олекасом, Р.Шукисом и др.", - сказала она.

Справку министру выдал работодатель - правительство, в ней было сказано, что он является главой Минздрава. Нужно было предоставит множество других документов.

"Есть другие законы, согласно которым работа в сфере здравоохранения приравнивается медицинской практике, это касается не только министров, но и депутатов-врачей, других врачей, работающих в системе здравоохранения, например, в Больничной кассе и др.", - сказала Бушинскайте.