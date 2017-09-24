Либералы думают о смене руководства партии

"Вопрос, нужна ли "перезагрузка" самому руководству, организации съезда и др., будет решен в ближайшее время. Я такой возможности не исключаю", – сказал в субботу журналистам Ремигиюс Шимашюс.

В свою очередь первый заместитель партии Эугениюс Гентвилас в публичном обращении к членам совета сказал, что должны прийти новые люди, которых не будут связывать с коррупционным скандалом.

"Я с этой историей не связан, но в глазах общества все, наверное, так – Масюлис - твой ученик, как ты мог этого не знать... Я, как и некоторые другие, выполнил определенную миссию в прошлом году. Быть может, был определенный риск, если бы предвыборный список возглавили новые люди. В прошлом году мы свою миссию выполнили хорошо. Как будет дальше, будете решать, но я сам считаю, что должны прийти те люди, которых я знаю, мы знаем, но общество, возможно их еще плохо знает, те, кто с этой историей не был связан", – сказал либералам Гентвилас.

На вопрос, что она думает о возможности возглавить Движение либералов, Аушрине Армонайте признала, что это хороший вопрос.

"Съезд состоится в июне. Это, для политики, довольно скоро. У нас будут прямые выборы председателя. Это значит, что они будут длится несколько дней, процесс начнется в марте-апреле", – сказала она DELFI.

Армонайте сказала, что ей довелось слышать о том, что она могла бы стать новым лидером партии, но сама еще никакого решения не приняла.

"Мне 28 лет, в практической политике я нахожусь недолго, поэтому, наверное, рано говорить, что я будут председателем в следующем году. Рано. Вижу ли я себя вообще на этом посту? Наверное, да. Но в следующем ли году? Не знаю", – сказала собеседница.

По ее словам, окончательное решение примет и семья. Она недавно вышла замуж.

"У нас очень много лидеров. У нас есть вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис, во фракции Симонас Гентвилас, это те люди, которые, я думаю, в будущем могут взять на себя больше ответственности. Но нам всем, наверное, надо прийти в себя и осознать нынешнее положение", – признала она.

Правда, на вопрос, хорошо ли будет, если партию по-прежнему будет возглавлять Шимашюс, Армонайте похвалила Шимашюса и сказала, что он делает все, что в его силах и сверх того, чтобы восстановить доверие избирателей.

"Он так много отдал, что можно сказать, что это был лучший лидер Движения либералов в Литве. О каком-то его уходе говорить еще рано", – заметила Армонайте.