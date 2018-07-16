Либералам и ДГБ Литвы не удалось достигнуть мирового соглашения

ЛЛД предложило, чтобы ДГБ "опроверг информацию и признал, что она была не вполне точной", сказал адвокат партии Эгидиюс Лосис.
Юрист ДГБ Аудрюс Барейшис с таким условием не согласился.
"Думаю, что для ДГБ эти условия о заключении соглашения мировой неприемлемы. Вопрос об опровержении мы пока не рассматриваем, мы считаем, что весь представленный в заключении материал правильный и собран на законном основании", - сказал представитель ДГБ.
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