Либералам и ДГБ Литвы не удалось достигнуть мирового соглашения

Литовскому либеральному движению (ЛЛД) и Департаменту госбезопасности (ДГБ) Литвы в понедельник не удалось достигнуть мирового соглашения во время подготовительного заседания суда - партия по-прежнему будет стараться доказать, что предоставленная ДГБ парламентариям информация о влиянии концерна MG Baltic не соответствует действительности.
© DELFI / Domantas Pipas

ЛЛД предложило, чтобы ДГБ "опроверг информацию и признал, что она была не вполне точной", сказал адвокат партии Эгидиюс Лосис.

Юрист ДГБ Аудрюс Барейшис с таким условием не согласился.

"Думаю, что для ДГБ эти условия о заключении соглашения мировой неприемлемы. Вопрос об опровержении мы пока не рассматриваем, мы считаем, что весь представленный в заключении материал правильный и собран на законном основании", - сказал представитель ДГБ.

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