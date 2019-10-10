ЛГБТ-активисты Литвы и Польши осуждают инициативу премьера Литвы наградить Качиньского

ЛГБТ-организации говорят, что Я. Качиньский готовится к выборам в сейм Польши и разжигает ненависть к представителям секс-меньшинств.
Исполнительный директор варшавской Кампании против гомофобии Вячеслав Мельнык в четверг заявил, что его опечалило решение С. Сквернялиса, так как во время предвыборной кампании Я. Качиньский "бесстыдно использовал речи, разжигающие ненависть к ЛГБТ-сообществу".
"Из-за этого возникла напоминающая погром атмосфера во время шествия Pride в Белостоке и даже имела место неудачная попытка взорвать бомбу во время Шествия равенства в Люблине. Не нужно даже говорить, что разговоры об ограничении права на мирные демонстрации противоречат каким бы то ни было демократическим стандартам в странах -членах Евросоюза (ЕС). Грустно слышать, что есть демократические государства, которые могут чествовать политиков, безоглядно использующих в политических целях речи, разжигающие нетерпимость", – сказал В. Мельнык для пресс-релиза.
Глава Лиги геев Литвы Владимир Симонько утверждал, что "наград такого уровня должны удостаиваться люди с безупречной репутацией".
"Но если этот человек разжигает ненависть к одной социальной группе, нужно десять раз подумать, подходящее ли это время, чтобы это делать. Это поспешное желание подправить отношения с Польшей за счет той или иной социальной группы", – сказал В. Симонько BNS.
"Я обижен, потому что человек, который так целенаправленно пытается расправиться с ЛГБТ-сообществом, признается достойным самой высокой награды. Для меня это как плевок в лицо", – сказал он.
По инициативе С. Сквернялиса правительство Литвы в среду предложило наградить Я. Качиньского Большим крестом ордена Витаутаса Великого. Кабмин принял решение за четыре дня до парламентских выборов в Польше.
Пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас отказался давать оценки обращению ЛГБТ-организаций, лишь подчеркнув, что Я. Качиньского предлагают наградить за укрепление двусторонних отношений.
"Я только напомню, что наградить Я. Качиньского предлагается за несомненные заслуги по укреплению двусторонних литовско-польских отношений, дружбы между нашими народами, а также за давнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры в областях военной и энергетической безопасности", – отметил он.
С. Сквернялис уверял, что инициатива наградить Я. Качиньского не связана с парламентскими выборами в Польше.
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