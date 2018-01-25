Латвия вслед за США, Канадой, Великобританией и своими соседями Литвой и Эстонией может принять "Закон Магнитского". Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам в среду, 24 января, одобрила введение санкций по отношению к фигурантам дела погибшего в тюрьме юриста Сергея Магнитского, сообщает rus.DELFI.lv
Сергей Магнитский
© AFP/Scanpix

Как сообщается на сайте парламента, депутаты призвали правительство Латвии запретить въезд в страну 49 лицам.

Как пояснил глава парламентской комиссии Ояр Эрик Калниньш, данное решение "является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма".

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Калниньш также отметил, что введение санкций по "делу Магнитского" направит Латвию по стопам Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магницкого правовые акты".

Согласно основным положениям "Закона Магнитского" в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Закон, названный именем Магнитского, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.

Напомним, что Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 граждан России, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву. В списке, который выложен в интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство. Литва стала четвертым государством, принявшим подобный закон.

Список был обнародован на основании вступившего в силу в Литве с 1 января так называемого "Закона Магнитского". В этом списке есть фамилия лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Литовский Сейм принял "Закон Магнитского" в ноябре прошлого года, тогда же его подписала президент Даля Грибаускайте. Правовой акт получил свое название по имени скончавшегося в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Некоторые включенные в этот список лица уже сейчас являются нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел. Черный список может пополняться, если национальное министерство внутренних дел внесет соответствующее предложение. Въезд в страну может быть запрещен на срок до пяти лет.

В литовском "списке Магнитского" значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя СК МВД РФ генерал-майор Олег Логунов (вел дело Магнитского), судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров (они приняли решение по этому делу), руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица. Упомянутым чиновникам запрещен въезд в Литву (и в целом в Евросоюз).

Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Канаде и Эстонии. В американском "списке Магнитского" также есть фамилия Рамзана Кадырова.

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