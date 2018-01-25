Как сообщается на сайте парламента, депутаты призвали правительство Латвии запретить въезд в страну 49 лицам.
Как пояснил глава парламентской комиссии Ояр Эрик Калниньш, данное решение "является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма".
Калниньш также отметил, что введение санкций по "делу Магнитского" направит Латвию по стопам Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магницкого правовые акты".
Согласно основным положениям "Закона Магнитского" в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
Закон, названный именем Магнитского, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.
Напомним, что Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 граждан России, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву. В списке, который выложен в интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство. Литва стала четвертым государством, принявшим подобный закон.
Список был обнародован на основании вступившего в силу в Литве с 1 января так называемого "Закона Магнитского". В этом списке есть фамилия лидера Чечни Рамзана Кадырова.
Литовский Сейм принял "Закон Магнитского" в ноябре прошлого года, тогда же его подписала президент Даля Грибаускайте. Правовой акт получил свое название по имени скончавшегося в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.
Некоторые включенные в этот список лица уже сейчас являются нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел. Черный список может пополняться, если национальное министерство внутренних дел внесет соответствующее предложение. Въезд в страну может быть запрещен на срок до пяти лет.
В литовском "списке Магнитского" значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя СК МВД РФ генерал-майор Олег Логунов (вел дело Магнитского), судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров (они приняли решение по этому делу), руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица. Упомянутым чиновникам запрещен въезд в Литву (и в целом в Евросоюз).
Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Канаде и Эстонии. В американском "списке Магнитского" также есть фамилия Рамзана Кадырова.
Сквернялис: спецслужбы не будут вмешиваться в "экономические процессы" компаний (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис убежден, что...
Латвия вслед за Литвой может принять "закон Магнитского": 49 лиц "дело чести и совести" (3)
Латвия вслед за США , Канадой, Великобританией и...
Сквернялис вновь говорит о создании межправительственой комиссии Литвы и Росии (61)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью...
В Литве будет больше мест для голосования на выборах президента России (5)
Литовский МИД в среду разрешил Москве увеличить...
Какую игру ведет мэр Каунаса Матийошайтис? (4)
Упоминающиеся сейчас фамилии возможных кандидатов на...
TOP новостей
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (8)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (26)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм
История мужчины, который не смог купить необходимые...
Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (9)
Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...
Вильнюс отметит свой 695 день рождения (46)
25 января Вильнюсу исполняется 695 лет. По этому случаю...