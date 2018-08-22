Как сообщает ERR.ee, в подписанном по итогам совместного заседания двух правительств документе указывается, что Латвия и Эстония чтят память жертв оккупационных режимов и придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства.
В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули "важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации", и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза.
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил Дзинтара Расначса с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права.
В свою очередь, член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов заявил, что у латвийской и эстонской сторон нет правовых оснований для того, чтобы требовать с России компенсацию за "советскую оккупацию", сообщает РИА "Новости".
По словам Морозова, подобные заявления не являются новостью, поскольку Латвия и Эстония пытаются "выцыганить" что-то у российской стороны с распада СССР. "Никаких правовых оснований под этим нет. Ибо не было факта оккупации", — сказал он.
Российский сенатор отметил, что эти страны были регионами СССР с высоким уровнем жизни. Морозов подчеркнул, что с политической точки зрения, подобные заявления являются "пропагандистскими игрищами", которые отвечают присутствующим в этих странах русофобским настроениям.
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