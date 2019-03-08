В связи с тем, что литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис предложил на этой неделе Беларуси превратить строящуюся на границе с Литвой АЭС в электростанцию, работающую на газе, глава латвийского правительства отметил, что это можно реализовать, но решать, что сделать со станцией, должны сами белорусы.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Если хотят, могут все сделать. Будет ли это делать Беларусь, это другой вопрос, здесь об этом следует говорить самим белорусам", – заявил на состоявшейся в Вильнюсе совместной пресс-конференции премьеров Кришьянис Кариньш.

По его словам, решение в руках белорусов.

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"Что белорусы решат делать с этой станцией, это уже в руках самих белорусов (...). Я прекрасно знаю, что литовский сейм приняла закон, запрещающий приобретать электроэнергию с БелАЭС", – сказал К. Кариншь.

"Мы, с латвийской стороны, поддерживаем, чтобы был общее решение Балтийских государств, как есть по торговле газом (...). В мире существую модели – у Финляндии есть модель приобретения электроэнергии у России, поэтому это то направление, которое мы можем посмотреть", – сказал он.

На этой неделе С. Сквернялис подписал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.

Литва уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 километрах от границы Литвы и в 50 километрах от самого крупного города страны - Вильнюса. АЭС строит российская корпорация "Росатом".

Первый реактор белорусы планируют запустить в этом, а второй – в следующем году.

Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С. Сквернялиса в президентских выборах.

До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.

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