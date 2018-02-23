После того, как представитель партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Тадас Лангайтис сообщил, что принял решение отказаться от парламентского мандата, вместо его в парламент должен прийти бывший мэр Каунаса, член горсовета Каунаса Андрюс Купчинскас.
Andrius Kupčinskas
© DELFI / Rafael Achmedov

Он сказал BNS, что пойдет работать в Сейм.

"Я бы не стал баллотироваться на выборах в Сейм 2016 года, если бы у меня не было определенных намерений. (...) Хотя в этом году я запланировал совершенно иную деятельность, однако, видимо, придется от другой деятельности отказаться и отдаться тому, для чего я избран", - сказал А. Купчинскас в пятницу.

Он сказал, что узнал о таком решении своего коллеги в четверг и что этот шаг был для него большой неожиданностью.

Т. Лангайтис избран в Сейм в 2016 году по списку СО - ХДЛ.

У консерваторов в Сейме 31 представитель.

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