"Суть в том, чтобы лишить президента инструмента недоверия. Первый министр, первый бой президента за недоверие к министру. Если президент проиграет его, возникнет вопрос, как будет с другим министром, как будет с премьером. (...) Защита Наркевича - это прививка на будущее ", - заявил Г.Ландсбергис в интервью новостному радио Ziniu radijas в пятницу.
Он считает, что, сражаясь не столько за Наркевича, сколько против Г.Науседы, премьер стремится обрести иммунитет, защищая в будущем себя и других членов правительства от возможного недоверия.
"Главный аргумент состоит в том, что если они будут защищать Я.Наркевича, правительство и С.Сквернялиса, они приобретут иммунитет от любых вопросов, будь то относительно его самого или любого другого министра, которые могут возникнуть в будущем", - рассуждал лидер консерваторов.
По его словам, премьер-министр играет в "кошки-мышки", очевидно, будучи убеждён, что кошкой в этой игре является именно он".
"Время покажет, как там на самом деле", - добавил Ландсбергис.
Президент Г.Науседа неоднократно призывал Я.Наркевича подать в отставку. Сам делегированный Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей министр отказывается уходить. Лидеры правящей коалиции его защищают.
Премьер-министр Сквернялис сказал, что решение по министру примет после совещания правящей коалиции в середине января.
На прошлой неделе президент заявил, что запланированное расширение совета правящей коалиции в середине января является последней чертой для переноса решения по Наркевичу.
Г.Науседа в интервью не исключил возможности, что проблема Я.Наркевича может спровоцировать отставку самого премьер-министра. Премьер также ранее намекнул, что ситуация с министром транспорта и коммуникаций может привести к отставке всего кабинета министров.
Министр подвергся критике в связи с увольнением правления АО Lietuvos pastas ("Почта Литвы"), c обстоятельствами его пребывания в принадлежащем парламенту отеле, за поведение во время зарубежной командировки, а также за распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные деньги на дороги поступили для избирательного округа, в котором был избран Я.Наркевич, а также улицы, на которой проживает премьер.
Главная комиссия по служебной этике начала расследование как относительно министра Наркевича, так и премьера Сквернялиса.
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