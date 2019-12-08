Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО- ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис на личном примере проиллюстрировал свою позицию в отношении детских денег.

"Дело в том, что я тоже их получаю. Я не чувствую себя достойным, хотя у меня четверо детей - ну сейчас трое (несовершеннолетних - DELFI), один - уже "до свидания". И таких немало. Точно так же нижние этажи, где люди потеряли мотивацию что-либо изменить в своей жизни", - сказал Г. Ландсбергис.

Лидер (СО-ХДЛ)сказал, что его политическая власть не голосовала против детских денег, но выступает против модели, которая выбирается сейчас.

"У них есть цель, и они могут ее достичь, но если мы охватим все в целом - от какого-то Ландсбергиса до бедных в регионе, я не знаю, каковы цели будут достигнуты для всей Литвы", - сказал Г. Ландсбергис.

Лидер оппозиционной партии также высказался о том, что стало концепцией "миллиард для миллион" в политическом фольклоре.

"Говоря о решениях, которые были приняты, нужно сказать, что с этой властью крайне сложно дискутировать. Мне кажется, что Томас (Томилинас - DELFI) не забыл, как Ингрида Шимоните сказала на последнем заседании: "Дорогой Томас, каждый раз, начиная говорить о государстве всеобщего благосостояния, начинайте с одной формулировки - "миллиард для миллиона", а затем распределяйте все, что хотите сказать".

Никогда еще не было более либерального подхода к государственному сектору, составлению бюджета, чем это решение вашей власти. Чтобы обсудить что-то еще, нужно сказать, что основные решения уже приняты, деньги уже потрачены", - сказал Г. Ландсбергис.

Разбираться в получении детских денег не выгодно?

"Аграрий" Томас Томилинас ответил Г. Ландсбергису, что детские деньги "для бедных в регионе намного выше, чем для вас".

"Универсальность пособия оказала огромное влияние на показатель (бедности - DELFI), потому что очень большая доля работающих, но малообеспеченных семей просто не имела возможности пользоваться детскими деньгами. И это около сотни тысяч детей, а для богатых, если их и несколько тысяч, администрирование стоит больше, если им не дать и как-нибудь разделить, нежели мы теряем", - сказал Т. Томилинас.

Во время дискуссии политик сказал, что фразу "миллиард для миллиона", вероятно, Г. Ландсбергис будет повторять вплоть до выборов.

"Этот девиз определенно не мой. Я оппонировал министру финансов. Мы очень резко скорректировали этот "миллиард для миллиона". Богатые люди платят более высокий подоходный налог. С января будут платить 32% вместо 27%, и это именно то, что покрывает детские деньги на ваших детей.

Мы скорректировали безналоговый рост доходов, сосредоточив налоговые льготы на тех, чей уровень дохода ниже. Решения в Комитете по бюджету будут приняты в ближайшее время. Поднятый вами вопрос "миллиард для миллиона" был адекватным, аргументирована критика, и мы ответили на нее. Это хорошая особенность парламентской демократии", - сказал Т. Томилинас.