Председатель Союза отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис 19 сентября обратился к трем политикам - кандидатам в президенты Гитанасу Науседе, Вигаудасу Ушацкасу и депутату Ингриде Шимоните.
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Отделения СО-ХДЛ предложили ваши кандидатуры на участие в наших выборах, победитель которых получит поддержку партии на выборах президента Литвы (...) От имени президиума СО-ХДЛ обращаюсь к вам с вопросом: согласны ли вы принять участие в выборах СО-ХДЛ, победитель которых получит поддержку партии на выборах президента Литвы?", – сказано в письме Ландсбергиса.

Согласие кандидатов будут расценивать как окончательный и ответ. Выборы состоятся 3-4 ноября. Кандидаты о своем решении должны объявить до 17 ч. 25 сентября.

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"Если до этого срока ответ не будет получен, молчание будет расцениваться как отказ", – сказано в письме.

26 сентября президиум СО-ХДЛ намерен утвердить окончательный список кандидатов, которые примут участие в открытых выборах.

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