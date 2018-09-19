"Отделения СО-ХДЛ предложили ваши кандидатуры на участие в наших выборах, победитель которых получит поддержку партии на выборах президента Литвы (...) От имени президиума СО-ХДЛ обращаюсь к вам с вопросом: согласны ли вы принять участие в выборах СО-ХДЛ, победитель которых получит поддержку партии на выборах президента Литвы?", – сказано в письме Ландсбергиса.

Согласие кандидатов будут расценивать как окончательный и ответ. Выборы состоятся 3-4 ноября. Кандидаты о своем решении должны объявить до 17 ч. 25 сентября.

"Если до этого срока ответ не будет получен, молчание будет расцениваться как отказ", – сказано в письме.

26 сентября президиум СО-ХДЛ намерен утвердить окончательный список кандидатов, которые примут участие в открытых выборах.