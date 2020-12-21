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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис вносит поправки в закон, которые, по его утверждению, ограничат возможность политических назначений на дипломатическую службу.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

Г. Ландсбергис предлагает вычеркнуть положение, которое регулирует право министра назначать временных поверенных в делах, консулов и советников министра, если эти лица не заключили договор о дипломатической службе.

Министр также предлагает отказаться от положения о заключении договора дипломатической службы с вице-министрами.

Г. Ландсбергис утверждает, что теперешний порядок позволяет министру иностранных дел проводить политические назначения на дипломатическую службу без конкурса и других требований к штатным дипломатам, которые предусмотрены в законе.

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Он заявил, что такие случаи нарушают законные ожидания штатных дипломатов в отношении карьеры, создают дискриминационное регулирование, снижают прозрачность и престиж дипломатической службы.

Порядок назначения послов Г. Ландсбергис менять не будет, так как пересмотреть его нет возможности - порядок определяет Конституция.

В Конституции закреплено, что дипломатических представителей в иностранных государствах и при международных организациях назначает и отзывает президент по представлению правительства.

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