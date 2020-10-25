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В случае поддержки избирателей одной из первых задач литовских консерваторов будет проверка данных о пандемии коронавируса в стране, заявил лидер Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД, консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В воскресенье вечером, ожидая результатов выборов, он отметил, что у него вызывает сомнение то, что в воскресенье вечером эпидемиологи уточнили данные за сутки.

Министерство здравоохранения утверждает, что ошибка произошла потому, что с большим ростом числа заболевание начинается нехватка человеческих ресурсов для обработки данных.

"Очень удивляет, что именно в тот день, когда Литва оказалась неспособной сосчитать случаи, был днем второго тура выборов. Такое совпадение, более, чем досадное. И конечно, уже сейчас люди, которые в социальных сетях выдвигают гипотезу о том, что от людей могли попытаться скрыть истинное положение, несколько смягчить его, чтобы не сократить возможности людей пойти на выборы", – заявил Г. Ландсбергис телекомпании LRT.

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Лидер оппозиционных консерваторов также сказал, что много вопросов вызывает все управление борьбой со второй волной пандемии, он также сказал, что будучи в оппозиции "они просто не получали информации, либо она представлялась крайне формально, ограничено".

В воскресенье вечером Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) уточнил суточные данные и сообщил о 603 новых случаях коронавируса и смерти пяти человек. Это самые большие показатели с начала пандемии.

Ранее в воскресенье НЦОЗ сообщал о 415 новых случаях. Центр также сообщил, что "по причине большой нагрузки на специалистов" не успели свести результаты положительных тестов, и представленная ранее статистика не отражала реального положения.

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