Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста

В министры экономики выдвигается лидер Партии свободы (ПС) Аушрине Армонайте, а в министры здравоохранения предлагается бывший госконтролер Арунас Дулькис.

И. Шимоните представила кандидатов после встречи с президентом страны Гитанасом Науседой. Представитель консерваторов отметила, что пока нет окончательного консенсуса по этому вопросу.

"Поскольку у меня еще нет официального статуса, который бы мне позволил формировать правительство, то я могу лишь упомянуть фамилии, которые, по моему мнению, были бы подходящими для этих позиций", – заявила И. Шимоните на удаленной пресс-конференции журналистам.

"О том, будут ли эти фамилии выдвигаться, мы узнаем лишь тогда, когда будет поручение президента сформировать правительство, адресованное мне", – добавила она.

"Нет никакого согласия со стороны президента – хочу это подчеркнуть (...). На этом этапе ни по одной из кандидатур нет договоренности", – сказала кандидат в премьеры.

Она также сказала, что доверяет избранному кандидату в министры здравоохранения А. Дулькису.

"Мой выбор связан с ситуацией, которая имеется сейчас, а также с системными проблемами в здравоохранении. Я считаю, что А. Дулькис накопил хороший опыт, будучи госконтролёром, хорошее понимание системных проблем", – сказала И. Шимоните после встречи с президентом.

Отвечая на вопрос о кандидате в министры окружающей среды Симонасе Гентвиласе, она сказала, что слышала и поддержку, и сомнение общественности.

"Я думаю, что это вопрос дальнейших дискуссий и планирования работы, а также и дискуссий с президентом, о планировании первых шагов, если кандидатура будет утверждена, чтобы развеять все сомнения, и министр получил достаточное время, чтобы доказать, что его заботит окружающая среда и экология", – сказала она.

И. Шимоните пока не назвала единственного кандидата - на пост министра сельского хозяйства, поскольку согласование кандидатуры затянулось.

Первая задача – взять под контроль распространение коронавируса

Старший советник президента Повилас Мачюлис отметил, что первой задачей нового правительства будет контроль над распространением коронавируса и его последствиями.

"По мнению президента, первой задачей нового правительства является взятие под контроль распространения коронавируса и минерализация его воздействия на экономику страны и рынок труда", – сказал П. Мачюлис.

По его словам, президент акцентировал И. Шимоните, что "благополучие всех жителей Литвы будет зависеть от сплоченности усилий властей по борьбе с социальным отчуждением".

П. Мачюлис также сказал, что Г. Науседа готов с новым правительством добиваться синхронизации ЛЭП с западной Европой. Кроме того, глава государства подчеркивал и важность национального соглашения по образованию.

Президент также считает, что благосостояние Литвы будет зависеть и от того, насколько высокой будет политическая культура.

"Необходимо выдвигать высокие стандарты политической культуры к себе и формировать такие ожидания у политических партнеров, ориентироваться не на конфликт, а на поиск согласия и решений", – сказал П. Мачюлис.

Полный список кандидатов:

Каспарас Адомайтис (ПС) - транспорт

Аушрине Армонайте (ПС) - экономика и инновации

Арвидас Анушаускас (СО-ЛХД) - оборона

Агне Билотайтете (СО-ЛХД) - внутренние дела

Эвелина Добровльска (ПС) - юстиция

Арунас Дулькис (СО-ЛХД) - здравоохранение

Симонас Гентвилас (Либеральный союз, ЛС) - окружающая среда

Симонас Кайрис (ЛС) - культура

Дайнюс Крейвис (СО-ЛХД) - энергетика

Габриэлюс Ландсбергис (СО-ЛХД) - иностранные дела

Моника Навицкене (СО-ЛХД) - социальная защита

Гинтане Сакайсте (СО-ЛХД) - финансы

Юртигас Шюгждинене (СО-ЛХД) - образование

Кандидат в министры сельского хозяйства пока не объявлен.