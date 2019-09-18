Г. Ландсбергис сказал о новом месте работы В. Ушацкаса – компании Avia Solutions Group (ASG) и ее акционере, что у них "не самая лучшая репутация".

"Я лично сожалею, что была выбрана, мягко говоря, компания с не самой лучшей репутацией, и особенно ее главный акционер, которые фигурировали не в одном угрожающем в плане национальной безопасности контексте", – сказал BNS Г. Ландсбергис.

По словам лидера консерваторов, "отношение и внимание государственных ведомств к этой компании и ее акционеру должны и впредь оставаться критически принципиальными".

Вместе с тем он подчеркнул, что В. Ушацкас сейчас является частным лицом, он не больше не является членом политического сообщества консерваторов, поэтому волен выбирать свой дальнейший профессиональный путь. По его словам, на Западе обычно бывает так, что после завершения карьеры на государственной службе бывшие дипломаты предпочитают академическое или коммерческое направления.

В. Ушацкас со вторника работает членом совета директоров Avia Solutions Group, он координирует деятельность находящихся за рубежом офисов и будет помогать инвестиционным командам группы инвестировать в новые регионы.

В. Ушацкас работал дипломатом с 1991 года, в 2008-2010 годах был министром иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, дипломатические миссии Евросоюза (ЕС) в Афганистане и России.

В. Ушацкас попытал счастья на последних президентских выборах в Литве. Он участвовал в праймериз оппозиционного Союза отечества -Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), однако проиграл на них бывшей министру финансов Ингриде Шимоните.

В. Ушацкас сообщил, что несколько недель назад вышел из партии. Он также уверяет, что деятельность компании в России не представляет угрозы для безопасности Литвы, что он не сотрудничает с лицами, внесенными в санкционный список ЕС.