"Мне кажется, что все началось с обычного желания избавиться от некоторых министров - Рокаса Масюлиса после истории с Арвидасом Вайткусом (бывшим главой Клайпедского порта - BNS), Раймундаса Кароблиса", - сказал Г. Ландсбергис журналистам возле Президентского дворца.
"Это скорее такое сведение счетов, нежели поиски более высокого качества", - добавил он.
Премьер Саулюс Сквернялис говорил, что изменит состав правительства, если продолжит работу после вступления в должность избранного президента Г. Науседы.
После президентских выборов "аграрии" взялись за переформирование правящей коалиции и на прошлой неделе подписали с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партиейя "Порядок и справедливость" (ПС) меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).
В меморандуме о коалиции намечено, что С. Сквернялис остается работать премьером, а пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам.
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