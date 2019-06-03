"Мне кажется, что все началось с обычного желания избавиться от некоторых министров - Рокаса Масюлиса после истории с Арвидасом Вайткусом (бывшим главой Клайпедского порта - BNS), Раймундаса Кароблиса", - сказал Г. Ландсбергис журналистам возле Президентского дворца.

"Это скорее такое сведение счетов, нежели поиски более высокого качества", - добавил он.

Премьер Саулюс Сквернялис говорил, что изменит состав правительства, если продолжит работу после вступления в должность избранного президента Г. Науседы.

После президентских выборов "аграрии" взялись за переформирование правящей коалиции и на прошлой неделе подписали с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партиейя "Порядок и справедливость" (ПС) меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).

В меморандуме о коалиции намечено, что С. Сквернялис остается работать премьером, а пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам.