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Лидер Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис в четверг призвал созвать внеочередную встречу правых партий Европы по вопросу ответа Европы на угрозы коронавируса.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В письме президенту Европейской народной партии, объединяющих правых, Дональду Туску Г. Ландсбергис предупредил, что ненадлежащий ответ на кризис может навредить демократии, верховенству права и прав человека.

"Символично, что помощь Италии оказывает Россия, другим государствам ЕС – Китай. Между тем, соседние государства ЕС не могут договориться о транзите граждан, чтобы они могли вернуться домой для карантина", – сказал политик.

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Он утверждает, что возникают вопросы о том, будет ли Евросоюз после коронавируса таким же, как и до начала этого кризиса.

"Если не обращать внимания, то у нас будет меньше демократии, меньше верховенства права, меньше прав человека и меньше солидарности, и одновременно меньше Евросоюза", – сказал Г. Ландсбергис.

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