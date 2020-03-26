В письме президенту Европейской народной партии, объединяющих правых, Дональду Туску Г. Ландсбергис предупредил, что ненадлежащий ответ на кризис может навредить демократии, верховенству права и прав человека.
"Символично, что помощь Италии оказывает Россия, другим государствам ЕС – Китай. Между тем, соседние государства ЕС не могут договориться о транзите граждан, чтобы они могли вернуться домой для карантина", – сказал политик.
Он утверждает, что возникают вопросы о том, будет ли Евросоюз после коронавируса таким же, как и до начала этого кризиса.
"Если не обращать внимания, то у нас будет меньше демократии, меньше верховенства права, меньше прав человека и меньше солидарности, и одновременно меньше Евросоюза", – сказал Г. Ландсбергис.
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