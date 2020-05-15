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Лидер литовской оппозиции, председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорит, что предложения президента по снижению налогов на трудовые доходы и дополнительным выплатам для семей с детьми должны обсуждаться во время пересмотра бюджета.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Еще на встрече с президентом на прошлой неделе я говорил, что, не видя всего бюджета, такой "дождь подарков" трудно оценить. Мы надеемся, что президент потребует, чтобы его предложения обсуждались вместе с пересмотром бюджета", - сказал Г. Ландсбергис в пятницу BNS.

Президент Гитанас Науседа в пятницу предложил временно снизить налоги на трудовые доходы и выделить одноразовые выплаты семьям с детьми, чтобы простимулировать экономику в кризисный период.

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Дополнительный пакет в 500 млн евро президент предложил, когда подписал принятый сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Оппозиция не раз призывала правительство внести в парламент пересмотренный госбюджет. Премьер и министр финансов говорят, что сейчас потребности в этом нет.

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